Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6780 Екатеринбург — Алапаевск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
18:00
4 ч. 54 мин.
22:54
26
Маршрут следования поезда 6780 Екатеринбург — Алапаевск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Алапаевск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
18:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Первомайская
18:05
18:06
2 км.
0 ч. 5 мин.
Шарташ
18:10
18:11
3 км.
0 ч. 10 мин.
Синие Камни
18:20
18:21
4 км.
0 ч. 20 мин.
Аппаратная
18:29
18:30
5 км.
0 ч. 29 мин.
Березит
18:41
19:00
14 км.
0 ч. 41 мин.
Кедровка
19:10
19:12
20 км.
1 ч. 10 мин.
Монетная
19:23
19:25
27 км.
1 ч. 23 мин.
Теплый Ключ
19:36
19:37
33 км.
1 ч. 36 мин.
Копалуха
19:41
19:42
35 км.
1 ч. 41 мин.
Адуй
19:51
19:52
40 км.
1 ч. 51 мин.
Крутиха
20:01
20:02
48 км.
2 ч. 1 мин.
Костоусово
20:12
20:13
57 км.
2 ч. 12 мин.
Стриганово
20:23
20:24
65 км.
2 ч. 23 мин.
Реж
20:34
20:36
73 км.
2 ч. 34 мин.
Никель
20:42
20:43
76 км.
2 ч. 42 мин.
Соснята
20:53
20:54
84 км.
2 ч. 53 мин.
Красные Орлы
20:59
21:00
86 км.
2 ч. 59 мин.
Бурлаки
21:04
21:05
88 км.
3 ч. 4 мин.
Большая Трифоновка
21:13
21:14
94 км.
3 ч. 13 мин.
Егоршино
21:20
21:32
96 км.
3 ч. 20 мин.
Незевай
21:51
21:52
110 км.
3 ч. 51 мин.
Самоцвет
22:07
22:08
122 км.
4 ч. 7 мин.
Коптелово
22:20
22:21
130 км.
4 ч. 20 мин.
Остановочный пункт 125км
22:46
22:47
131 км.
4 ч. 46 мин.
Алапаевск
22:54
132 км.
4 ч. 54 мин.
