03:19
4 ч. 58 мин.
08:17
24
Маршрут следования поезда 6782 Алапаевск — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Алапаевск — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Алапаевск
03:19
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 125км
03:26
03:27
1 км.
0 ч. 7 мин.
Зыряновский
03:36
03:39
2 км.
0 ч. 17 мин.
Коптелово
03:56
03:57
13 км.
0 ч. 37 мин.
Катышка
04:02
04:03
16 км.
0 ч. 43 мин.
Самоцвет
04:09
04:11
21 км.
0 ч. 50 мин.
Незевай
04:25
04:26
33 км.
1 ч. 6 мин.
Егоршино
04:44
04:54
47 км.
1 ч. 25 мин.
Красные Орлы
05:09
05:10
58 км.
1 ч. 50 мин.
Реж
05:29
05:32
73 км.
2 ч. 10 мин.
Стриганово
05:42
05:43
81 км.
2 ч. 23 мин.
Костоусово
05:54
05:55
89 км.
2 ч. 35 мин.
Крутиха
06:06
06:07
98 км.
2 ч. 47 мин.
Адуй
06:16
06:18
106 км.
2 ч. 57 мин.
Копалуха
06:27
06:33
111 км.
3 ч. 8 мин.
Теплый Ключ
06:38
06:39
113 км.
3 ч. 19 мин.
Монетная
06:52
06:59
119 км.
3 ч. 33 мин.
Кедровка
07:10
07:18
126 км.
3 ч. 51 мин.
Березит
07:29
07:34
132 км.
4 ч. 10 мин.
Аппаратная
07:49
07:50
141 км.
4 ч. 30 мин.
Синие Камни
07:57
07:58
142 км.
4 ч. 38 мин.
Шарташ
08:05
08:06
143 км.
4 ч. 46 мин.
Первомайская
08:10
08:11
144 км.
4 ч. 51 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
08:17
146 км.
4 ч. 58 мин.
