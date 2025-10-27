Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6786 Екатеринбург — Сосьва.
Продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
15:28
10 ч. 0 мин.
01:28
40
Маршрут следования поезда 6786 Екатеринбург — Сосьва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Сосьва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
15:28
0 км.
0 ч. 0 мин.
Первомайская
15:33
15:34
2 км.
0 ч. 5 мин.
Шарташ
15:38
15:40
3 км.
0 ч. 10 мин.
Синие Камни
15:49
15:51
4 км.
0 ч. 21 мин.
Аппаратная
15:59
16:01
5 км.
0 ч. 31 мин.
Березит
16:13
16:14
14 км.
0 ч. 45 мин.
Кедровка
16:24
16:26
20 км.
0 ч. 56 мин.
Монетная
16:37
16:39
27 км.
1 ч. 9 мин.
Теплый Ключ
16:48
16:49
33 км.
1 ч. 20 мин.
Копалуха
16:54
16:56
35 км.
1 ч. 26 мин.
Адуй
17:05
17:06
40 км.
1 ч. 37 мин.
Крутиха
17:16
17:17
48 км.
1 ч. 48 мин.
Стриганово
17:36
17:37
65 км.
2 ч. 8 мин.
Реж
17:48
17:54
73 км.
2 ч. 20 мин.
Красные Орлы
18:15
18:16
88 км.
2 ч. 47 мин.
Егоршино
18:31
19:01
99 км.
3 ч. 3 мин.
Лисава
19:09
19:10
102 км.
3 ч. 41 мин.
Незевай
19:21
19:22
113 км.
3 ч. 53 мин.
Самоцвет
19:40
19:41
125 км.
4 ч. 12 мин.
Катышка
19:49
19:50
130 км.
4 ч. 21 мин.
Коптелово
19:57
19:58
133 км.
4 ч. 29 мин.
Зыряновский
20:14
20:15
144 км.
4 ч. 46 мин.
Остановочный пункт 125км
20:24
20:25
145 км.
4 ч. 56 мин.
Алапаевск
20:32
20:56
146 км.
5 ч. 4 мин.
Синячиха
21:08
21:09
155 км.
5 ч. 40 мин.
Верхняя Синячиха
21:17
21:19
161 км.
5 ч. 49 мин.
Бабушкино
21:28
21:30
165 км.
6 ч. 0 мин.
Бубчиково
21:44
21:45
175 км.
6 ч. 16 мин.
Мугайское
22:03
22:04
187 км.
6 ч. 35 мин.
Ерзовка
22:27
22:32
209 км.
6 ч. 59 мин.
Хабарчиха
22:43
22:44
217 км.
7 ч. 15 мин.
Карпунино
23:13
23:14
238 км.
7 ч. 45 мин.
Белая Глина
23:19
23:20
241 км.
7 ч. 51 мин.
Предтурье
23:29
23:32
246 км.
8 ч. 1 мин.
Усть-Березовка
23:48
23:49
259 км.
8 ч. 20 мин.
Остановочный пункт 101км
00:07
00:08
274 км.
8 ч. 39 мин.
Остановочный пункт 97км
00:13
00:14
277 км.
8 ч. 45 мин.
Сосьва Новая
00:21
00:22
281 км.
8 ч. 53 мин.
Новая Заря
00:36
01:06
291 км.
9 ч. 8 мин.
Сосьва
01:28
302 км.
10 ч. 0 мин.
