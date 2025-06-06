Маршрут следования и продажа билетов
10:38
3 ч. 25 мин.
30
Маршрут следования поезда 6805 Туапсе — Имеретинский Курорт (Адлер) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Туапсе — Имеретинский Курорт (Адлер) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Туапсе
10:38
0 км.
0 ч. 0 мин.
Весна
10:43
10:43
2 км.
0 ч. 5 мин.
Южный
10:47
10:47
4 км.
0 ч. 9 мин.
Шепси
10:53
10:54
7 км.
0 ч. 15 мин.
Магри
10:57
10:57
8 км.
0 ч. 19 мин.
Водопадный
11:09
11:10
17 км.
0 ч. 31 мин.
Аше
11:13
11:13
18 км.
0 ч. 35 мин.
Лазаревская
11:22
11:23
24 км.
0 ч. 44 мин.
Солоники
11:30
11:30
29 км.
0 ч. 52 мин.
Волконская
11:34
11:34
31 км.
0 ч. 56 мин.
Ввс
11:36
11:36
32 км.
0 ч. 58 мин.
Чемитоквадже
11:40
11:41
33 км.
1 ч. 2 мин.
Головинка
11:51
11:51
38 км.
1 ч. 13 мин.
Лазурный Берег
11:54
11:54
39 км.
1 ч. 16 мин.
Якорная Щель
11:59
12:17
42 км.
1 ч. 21 мин.
Совхоз
12:20
12:20
44 км.
1 ч. 42 мин.
Вардане
12:25
12:25
46 км.
1 ч. 47 мин.
Лесная
12:29
12:29
48 км.
1 ч. 51 мин.
Лоо
12:36
12:37
50 км.
1 ч. 58 мин.
Горный Воздух
12:41
12:41
52 км.
2 ч. 3 мин.
Дагомыс
12:47
12:48
56 км.
2 ч. 9 мин.
Остановочный пункт 73км
12:52
12:52
58 км.
2 ч. 14 мин.
Мамайка
12:57
12:57
60 км.
2 ч. 19 мин.
Сочи
13:08
13:11
65 км.
2 ч. 30 мин.
Мацеста
13:22
13:23
72 км.
2 ч. 44 мин.
Хоста
13:33
13:34
78 км.
2 ч. 55 мин.
Известия
13:39
13:40
83 км.
3 ч. 1 мин.
Адлер
13:46
13:50
85 км.
3 ч. 8 мин.
Олимпийская Деревня
13:58
13:59
89 км.
3 ч. 20 мин.
Имеретинский Курорт
14:03
91 км.
3 ч. 25 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Туапсе → Имеретинский Курорт (Адлер) Распечатать расписание поезда