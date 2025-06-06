Маршрут следования и продажа билетов
3 ч. 22 мин.
13:07
36
Маршрут следования поезда 6806 Имеретинский Курорт (Адлер) — Туапсе на карте со всеми остановками
Расписание поезда Имеретинский Курорт (Адлер) — Туапсе с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Имеретинский Курорт
09:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Олимпийская Деревня
09:49
09:50
2 км.
0 ч. 4 мин.
Адлер
09:58
09:59
6 км.
0 ч. 13 мин.
Известия
10:04
10:04
8 км.
0 ч. 19 мин.
Хоста
10:11
10:12
13 км.
0 ч. 26 мин.
Мацеста
10:22
10:23
19 км.
0 ч. 37 мин.
Сочи
10:34
10:38
26 км.
0 ч. 49 мин.
Мамайка
10:47
10:47
31 км.
1 ч. 2 мин.
Остановочный пункт 73км
10:52
10:52
33 км.
1 ч. 7 мин.
Дагомыс
10:56
10:57
35 км.
1 ч. 11 мин.
Горный Воздух
11:05
11:05
39 км.
1 ч. 20 мин.
Лоо
11:09
11:10
41 км.
1 ч. 24 мин.
Лесная
11:14
11:14
43 км.
1 ч. 29 мин.
Вардане
11:18
11:18
45 км.
1 ч. 33 мин.
Совхоз
11:23
11:23
47 км.
1 ч. 38 мин.
Якорная Щель
11:29
11:31
49 км.
1 ч. 44 мин.
Лазурный Берег
11:38
11:38
52 км.
1 ч. 53 мин.
Головинка
11:41
11:41
53 км.
1 ч. 56 мин.
Чемитоквадже
11:50
11:51
58 км.
2 ч. 5 мин.
Ввс
11:54
11:54
59 км.
2 ч. 9 мин.
Волконская
11:56
11:56
60 км.
2 ч. 11 мин.
Солоники
12:01
12:01
62 км.
2 ч. 16 мин.
Лазаревская
12:10
12:11
67 км.
2 ч. 25 мин.
Аше
12:19
12:19
73 км.
2 ч. 34 мин.
Водопадный
12:23
12:24
74 км.
2 ч. 38 мин.
Голубева Дача
12:26
12:26
75 км.
2 ч. 41 мин.
Смена
12:28
12:28
76 км.
2 ч. 43 мин.
Дружба
12:31
12:31
77 км.
2 ч. 46 мин.
Макопсе
12:34
12:34
78 км.
2 ч. 49 мин.
Магри
12:45
12:45
81 км.
3 ч. 0 мин.
Шепси
12:48
12:49
82 км.
3 ч. 3 мин.
Дедеркой
12:52
12:52
84 км.
3 ч. 7 мин.
Южный
12:56
12:56
85 км.
3 ч. 11 мин.
Гизель-Дере
12:59
12:59
86 км.
3 ч. 14 мин.
Весна
13:02
13:02
87 км.
3 ч. 17 мин.
Туапсе
13:07
89 км.
3 ч. 22 мин.
