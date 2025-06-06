Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6808 Имеретинский Курорт (Адлер) — Туапсе на карте со всеми остановками
Расписание поезда Имеретинский Курорт (Адлер) — Туапсе с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Имеретинский Курорт
16:07
0 км.
0 ч. 0 мин.
Олимпийская Деревня
16:11
16:12
2 км.
0 ч. 4 мин.
Адлер
16:20
16:23
6 км.
0 ч. 13 мин.
Известия
16:27
16:27
8 км.
0 ч. 20 мин.
Хоста
16:33
16:34
13 км.
0 ч. 26 мин.
Мацеста
16:44
16:45
19 км.
0 ч. 37 мин.
Сочи
16:55
16:59
26 км.
0 ч. 48 мин.
Мамайка
17:08
17:08
31 км.
1 ч. 1 мин.
Остановочный пункт 73км
17:13
17:13
33 км.
1 ч. 6 мин.
Дагомыс
17:17
17:18
35 км.
1 ч. 10 мин.
Горный Воздух
17:26
17:26
39 км.
1 ч. 19 мин.
Лоо
17:29
17:30
41 км.
1 ч. 22 мин.
Лесная
17:34
17:34
43 км.
1 ч. 27 мин.
Вардане
17:38
17:38
45 км.
1 ч. 31 мин.
Совхоз
17:42
17:42
47 км.
1 ч. 35 мин.
Якорная Щель
17:49
17:50
49 км.
1 ч. 42 мин.
Лазурный Берег
17:55
17:55
52 км.
1 ч. 48 мин.
Головинка
17:58
17:58
53 км.
1 ч. 51 мин.
Чемитоквадже
18:08
18:24
58 км.
2 ч. 1 мин.
Ввс
18:27
18:27
59 км.
2 ч. 20 мин.
Волконская
18:29
18:29
60 км.
2 ч. 22 мин.
Солоники
18:34
18:34
62 км.
2 ч. 27 мин.
Лазаревская
18:42
18:43
67 км.
2 ч. 35 мин.
Аше
18:51
18:51
73 км.
2 ч. 44 мин.
Водопадный
18:55
18:56
74 км.
2 ч. 48 мин.
Голубева Дача
18:59
18:59
75 км.
2 ч. 52 мин.
Смена
19:01
19:01
76 км.
2 ч. 54 мин.
Дружба
19:04
19:04
77 км.
2 ч. 57 мин.
Макопсе
19:06
19:06
78 км.
2 ч. 59 мин.
Магри
19:17
19:17
81 км.
3 ч. 10 мин.
Шепси
19:20
19:21
82 км.
3 ч. 13 мин.
Дедеркой
19:25
19:25
84 км.
3 ч. 18 мин.
Южный
19:29
19:29
85 км.
3 ч. 22 мин.
Гизель-Дере
19:32
19:32
86 км.
3 ч. 25 мин.
Весна
19:35
19:35
87 км.
3 ч. 28 мин.
Туапсе
19:39
89 км.
3 ч. 32 мин.
