Маршрут следования и продажа билетов
14:05
3 ч. 23 мин.
37
Маршрут следования поезда 6809 Туапсе — Имеретинский Курорт (Адлер) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Туапсе — Имеретинский Курорт (Адлер) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Туапсе
14:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Весна
14:10
14:10
2 км.
0 ч. 5 мин.
Гизель-Дере
14:13
14:13
3 км.
0 ч. 8 мин.
Южный
14:16
14:16
4 км.
0 ч. 11 мин.
Дедеркой
14:19
14:19
5 км.
0 ч. 14 мин.
Шепси
14:22
14:24
7 км.
0 ч. 17 мин.
Магри
14:28
14:28
8 км.
0 ч. 23 мин.
Макопсе
14:37
14:37
11 км.
0 ч. 32 мин.
Дружба
14:40
14:40
12 км.
0 ч. 35 мин.
Смена
14:43
14:43
13 км.
0 ч. 38 мин.
Голубева Дача
14:46
14:46
14 км.
0 ч. 41 мин.
Водопадный
14:48
14:49
15 км.
0 ч. 43 мин.
Аше
14:52
14:52
16 км.
0 ч. 47 мин.
Лазаревская
15:01
15:03
22 км.
0 ч. 56 мин.
Солоники
15:10
15:10
27 км.
1 ч. 5 мин.
Волконская
15:14
15:14
29 км.
1 ч. 9 мин.
Ввс
15:16
15:16
30 км.
1 ч. 11 мин.
Чемитоквадже
15:20
15:21
31 км.
1 ч. 15 мин.
Головинка
15:29
15:29
36 км.
1 ч. 24 мин.
Лазурный Берег
15:32
15:32
37 км.
1 ч. 27 мин.
Якорная Щель
15:39
15:40
40 км.
1 ч. 34 мин.
Совхоз
15:43
15:43
42 км.
1 ч. 38 мин.
Вардане
15:48
15:48
44 км.
1 ч. 43 мин.
Лесная
15:52
15:52
46 км.
1 ч. 47 мин.
Лоо
15:57
15:58
48 км.
1 ч. 52 мин.
Горный Воздух
16:02
16:02
50 км.
1 ч. 57 мин.
Уч-Дере
16:07
16:07
53 км.
2 ч. 2 мин.
Дагомыс
16:10
16:11
54 км.
2 ч. 5 мин.
Остановочный пункт 73км
16:15
16:15
56 км.
2 ч. 10 мин.
Мамайка
16:21
16:22
58 км.
2 ч. 16 мин.
Сочи
16:32
16:34
63 км.
2 ч. 27 мин.
Мацеста
16:45
16:46
70 км.
2 ч. 40 мин.
Хоста
16:56
16:57
76 км.
2 ч. 51 мин.
Известия
17:03
17:03
81 км.
2 ч. 58 мин.
Адлер
17:09
17:15
83 км.
3 ч. 4 мин.
Олимпийская Деревня
17:23
17:24
87 км.
3 ч. 18 мин.
Имеретинский Курорт
17:28
89 км.
3 ч. 23 мин.
