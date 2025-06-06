Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6810 Имеретинский Курорт (Адлер) — Туапсе на карте со всеми остановками
Расписание поезда Имеретинский Курорт (Адлер) — Туапсе с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Имеретинский Курорт
18:26
0 км.
0 ч. 0 мин.
Олимпийская Деревня
18:30
18:31
2 км.
0 ч. 4 мин.
Адлер
18:39
18:40
6 км.
0 ч. 13 мин.
Известия
18:45
18:45
8 км.
0 ч. 19 мин.
Хоста
18:52
18:53
13 км.
0 ч. 26 мин.
Мацеста
19:03
19:04
19 км.
0 ч. 37 мин.
Сочи
19:15
19:16
26 км.
0 ч. 49 мин.
Мамайка
19:25
19:25
31 км.
0 ч. 59 мин.
Остановочный пункт 73км
19:31
19:31
33 км.
1 ч. 5 мин.
Дагомыс
19:34
19:36
35 км.
1 ч. 8 мин.
Горный Воздух
19:43
19:43
39 км.
1 ч. 17 мин.
Лоо
19:48
20:03
41 км.
1 ч. 22 мин.
Лесная
20:07
20:07
43 км.
1 ч. 41 мин.
Вардане
20:11
20:11
45 км.
1 ч. 45 мин.
Совхоз
20:15
20:15
47 км.
1 ч. 49 мин.
Якорная Щель
20:22
20:23
49 км.
1 ч. 56 мин.
Лазурный Берег
20:27
20:27
52 км.
2 ч. 1 мин.
Головинка
20:30
20:30
53 км.
2 ч. 4 мин.
Чемитоквадже
20:41
20:44
58 км.
2 ч. 15 мин.
Ввс
20:47
20:47
59 км.
2 ч. 21 мин.
Волконская
20:49
20:49
60 км.
2 ч. 23 мин.
Солоники
20:54
20:54
62 км.
2 ч. 28 мин.
Лазаревская
21:02
21:03
67 км.
2 ч. 36 мин.
Аше
21:11
21:11
73 км.
2 ч. 45 мин.
Водопадный
21:15
21:21
74 км.
2 ч. 49 мин.
Голубева Дача
21:23
21:23
75 км.
2 ч. 57 мин.
Смена
21:25
21:25
76 км.
2 ч. 59 мин.
Дружба
21:28
21:28
77 км.
3 ч. 2 мин.
Макопсе
21:31
21:31
78 км.
3 ч. 5 мин.
Магри
21:42
21:42
81 км.
3 ч. 16 мин.
Шепси
21:45
21:46
82 км.
3 ч. 19 мин.
Дедеркой
21:49
21:49
84 км.
3 ч. 23 мин.
Южный
21:53
21:53
85 км.
3 ч. 27 мин.
Гизель-Дере
21:56
21:56
86 км.
3 ч. 30 мин.
Весна
21:59
21:59
87 км.
3 ч. 33 мин.
Туапсе
22:04
89 км.
3 ч. 38 мин.
