Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6811 Туапсе — Имеретинский Курорт (Адлер). Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
18:21
3 ч. 34 мин.
37
Маршрут следования поезда 6811 Туапсе — Имеретинский Курорт (Адлер) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Туапсе — Имеретинский Курорт (Адлер) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Туапсе
18:21
0 км.
0 ч. 0 мин.
Весна
18:26
18:26
2 км.
0 ч. 5 мин.
Гизель-Дере
18:29
18:29
3 км.
0 ч. 8 мин.
Южный
18:32
18:32
4 км.
0 ч. 11 мин.
Дедеркой
18:35
18:35
5 км.
0 ч. 14 мин.
Шепси
18:38
18:40
7 км.
0 ч. 17 мин.
Магри
18:44
18:44
8 км.
0 ч. 23 мин.
Макопсе
18:53
18:53
11 км.
0 ч. 32 мин.
Дружба
18:56
18:56
12 км.
0 ч. 35 мин.
Смена
18:59
18:59
13 км.
0 ч. 38 мин.
Голубева Дача
19:02
19:02
14 км.
0 ч. 41 мин.
Водопадный
19:04
19:05
15 км.
0 ч. 43 мин.
Аше
19:08
19:08
16 км.
0 ч. 47 мин.
Лазаревская
19:17
19:26
22 км.
0 ч. 56 мин.
Солоники
19:33
19:33
27 км.
1 ч. 12 мин.
Волконская
19:37
19:37
29 км.
1 ч. 16 мин.
Ввс
19:39
19:39
30 км.
1 ч. 18 мин.
Чемитоквадже
19:43
19:44
31 км.
1 ч. 22 мин.
Головинка
19:53
19:53
36 км.
1 ч. 32 мин.
Лазурный Берег
19:56
19:56
37 км.
1 ч. 35 мин.
Якорная Щель
20:02
20:03
40 км.
1 ч. 41 мин.
Совхоз
20:06
20:06
42 км.
1 ч. 45 мин.
Вардане
20:11
20:11
44 км.
1 ч. 50 мин.
Лесная
20:15
20:15
46 км.
1 ч. 54 мин.
Лоо
20:20
20:21
48 км.
1 ч. 59 мин.
Горный Воздух
20:25
20:25
50 км.
2 ч. 4 мин.
Уч-Дере
20:30
20:30
53 км.
2 ч. 9 мин.
Дагомыс
20:33
20:35
54 км.
2 ч. 12 мин.
Остановочный пункт 73км
20:38
20:38
56 км.
2 ч. 17 мин.
Мамайка
20:46
20:47
58 км.
2 ч. 25 мин.
Сочи
20:56
21:05
63 км.
2 ч. 35 мин.
Мацеста
21:15
21:16
70 км.
2 ч. 54 мин.
Хоста
21:26
21:27
76 км.
3 ч. 5 мин.
Известия
21:32
21:33
81 км.
3 ч. 11 мин.
Адлер
21:39
21:42
83 км.
3 ч. 18 мин.
Олимпийская Деревня
21:50
21:51
87 км.
3 ч. 29 мин.
Имеретинский Курорт
21:55
89 км.
3 ч. 34 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Туапсе → Имеретинский Курорт (Адлер) Распечатать расписание поезда