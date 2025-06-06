Маршрут следования и продажа билетов
3 ч. 20 мин.
01:58
36
Маршрут следования поезда 6812 Имеретинский Курорт (Адлер) — Туапсе на карте со всеми остановками
Расписание поезда Имеретинский Курорт (Адлер) — Туапсе с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Имеретинский Курорт
22:38
0 км.
0 ч. 0 мин.
Олимпийская Деревня
22:42
22:43
2 км.
0 ч. 4 мин.
Адлер
22:51
22:53
6 км.
0 ч. 13 мин.
Известия
22:58
22:58
8 км.
0 ч. 20 мин.
Хоста
23:05
23:06
13 км.
0 ч. 27 мин.
Мацеста
23:16
23:17
19 км.
0 ч. 38 мин.
Сочи
23:28
23:29
26 км.
0 ч. 50 мин.
Мамайка
23:38
23:38
31 км.
1 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 73км
23:44
23:44
33 км.
1 ч. 6 мин.
Дагомыс
23:47
23:49
35 км.
1 ч. 9 мин.
Горный Воздух
23:56
23:56
39 км.
1 ч. 18 мин.
Лоо
00:01
00:04
41 км.
1 ч. 23 мин.
Лесная
00:09
00:09
43 км.
1 ч. 31 мин.
Вардане
00:13
00:13
45 км.
1 ч. 35 мин.
Совхоз
00:17
00:17
47 км.
1 ч. 39 мин.
Якорная Щель
00:23
00:24
49 км.
1 ч. 45 мин.
Лазурный Берег
00:29
00:29
52 км.
1 ч. 51 мин.
Головинка
00:32
00:32
53 км.
1 ч. 54 мин.
Чемитоквадже
00:42
00:43
58 км.
2 ч. 4 мин.
Ввс
00:46
00:46
59 км.
2 ч. 8 мин.
Волконская
00:48
00:48
60 км.
2 ч. 10 мин.
Солоники
00:53
00:53
62 км.
2 ч. 15 мин.
Лазаревская
01:01
01:02
67 км.
2 ч. 23 мин.
Аше
01:12
01:12
73 км.
2 ч. 34 мин.
Водопадный
01:14
01:15
74 км.
2 ч. 36 мин.
Голубева Дача
01:17
01:17
75 км.
2 ч. 39 мин.
Смена
01:19
01:19
76 км.
2 ч. 41 мин.
Дружба
01:22
01:22
77 км.
2 ч. 44 мин.
Макопсе
01:25
01:25
78 км.
2 ч. 47 мин.
Магри
01:36
01:36
81 км.
2 ч. 58 мин.
Шепси
01:39
01:40
82 км.
3 ч. 1 мин.
Дедеркой
01:43
01:43
84 км.
3 ч. 5 мин.
Южный
01:47
01:47
85 км.
3 ч. 9 мин.
Гизель-Дере
01:50
01:50
86 км.
3 ч. 12 мин.
Весна
01:53
01:53
87 км.
3 ч. 15 мин.
Туапсе
01:58
89 км.
3 ч. 20 мин.
