Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6814 Имеретинский Курорт (Адлер) — Туапсе. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 6814 Имеретинский Курорт (Адлер) — Туапсе на карте со всеми остановками
Расписание поезда Имеретинский Курорт (Адлер) — Туапсе с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Имеретинский Курорт
21:32
0 км.
0 ч. 0 мин.
Олимпийская Деревня
21:36
21:37
2 км.
0 ч. 4 мин.
Адлер
21:45
21:47
6 км.
0 ч. 13 мин.
Известия
21:52
21:52
8 км.
0 ч. 20 мин.
Хоста
21:59
22:00
13 км.
0 ч. 27 мин.
Мацеста
22:10
22:11
19 км.
0 ч. 38 мин.
Сочи
22:22
22:29
26 км.
0 ч. 50 мин.
Мамайка
22:39
22:39
31 км.
1 ч. 7 мин.
Остановочный пункт 73км
22:43
22:43
33 км.
1 ч. 11 мин.
Дагомыс
22:47
22:49
35 км.
1 ч. 15 мин.
Горный Воздух
22:57
22:57
39 км.
1 ч. 25 мин.
Лоо
23:01
23:02
41 км.
1 ч. 29 мин.
Лесная
23:06
23:06
43 км.
1 ч. 34 мин.
Вардане
23:10
23:10
45 км.
1 ч. 38 мин.
Совхоз
23:14
23:14
47 км.
1 ч. 42 мин.
Якорная Щель
23:19
23:20
49 км.
1 ч. 47 мин.
Лазурный Берег
23:24
23:24
52 км.
1 ч. 52 мин.
Головинка
23:27
23:27
53 км.
1 ч. 55 мин.
Чемитоквадже
23:37
23:38
58 км.
2 ч. 5 мин.
Ввс
23:40
23:40
59 км.
2 ч. 8 мин.
Волконская
23:42
23:42
60 км.
2 ч. 10 мин.
Солоники
23:47
23:47
62 км.
2 ч. 15 мин.
Лазаревская
23:56
23:57
67 км.
2 ч. 24 мин.
Аше
00:07
00:07
73 км.
2 ч. 35 мин.
Водопадный
00:09
00:10
74 км.
2 ч. 37 мин.
Голубева Дача
00:12
00:12
75 км.
2 ч. 40 мин.
Смена
00:14
00:14
76 км.
2 ч. 42 мин.
Дружба
00:16
00:16
77 км.
2 ч. 44 мин.
Макопсе
00:19
00:19
78 км.
2 ч. 47 мин.
Магри
00:31
00:31
81 км.
2 ч. 59 мин.
Шепси
00:34
00:35
82 км.
3 ч. 2 мин.
Дедеркой
00:38
00:38
84 км.
3 ч. 6 мин.
Южный
00:42
00:42
85 км.
3 ч. 10 мин.
Гизель-Дере
00:45
00:45
86 км.
3 ч. 13 мин.
Весна
00:48
00:48
87 км.
3 ч. 16 мин.
Туапсе
00:53
89 км.
3 ч. 21 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Имеретинский Курорт (Адлер) → Туапсе Распечатать расписание поезда