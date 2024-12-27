Маршрут следования и продажа билетов
04:28
4 ч. 27 мин.
08:55
7
Маршрут следования поезда 682Б Брест — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Брест — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Брест-Центральный
04:28
0 км.
0 ч. 0 мин.
Жабинка
04:50
04:52
25 км.
0 ч. 22 мин.
Оранчицы
05:23
05:25
70 км.
0 ч. 55 мин.
Береза-Город
05:46
05:48
101 км.
1 ч. 18 мин.
Ивацевичи
06:12
06:14
131 км.
1 ч. 44 мин.
Барановичи-Центральные
06:56
07:00
195 км.
2 ч. 28 мин.
Минск
Пассажирский
08:55
328 км.
4 ч. 27 мин.
