Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 683Б Гомель (Беларусь) — Минск (Беларусь).
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
16:00
4 ч. 26 мин.
20:26
8
Маршрут следования поезда 683Б Гомель (Беларусь) — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Гомель (Беларусь) — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Гомель
Пассажирский
16:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Буда-Кошелевская
16:41
16:43
42 км.
0 ч. 41 мин.
Жлобин
17:14
17:19
82 км.
1 ч. 14 мин.
Красный Берег
17:40
17:42
100 км.
1 ч. 40 мин.
Бобруйск
18:18
18:21
144 км.
2 ч. 18 мин.
Осиповичи 1
18:59
19:03
184 км.
2 ч. 59 мин.
Пуховичи
19:35
19:37
224 км.
3 ч. 35 мин.
Минск
Пассажирский
20:26
281 км.
4 ч. 26 мин.
