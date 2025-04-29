Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 685Б Гомель (Беларусь) — Минск (Беларусь).
19:18
4 ч. 32 мин.
23:50
7
Маршрут следования поезда 685Б Гомель (Беларусь) — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Гомель (Беларусь) — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Гомель
Пассажирский
19:18
0 км.
0 ч. 0 мин.
Буда-Кошелевская
19:57
19:59
42 км.
0 ч. 39 мин.
Жлобин
20:29
21:10
82 км.
1 ч. 11 мин.
Бобруйск
21:59
22:02
144 км.
2 ч. 41 мин.
Осиповичи 1
22:33
22:36
184 км.
3 ч. 15 мин.
Пуховичи
23:04
23:06
224 км.
3 ч. 46 мин.
Минск
Пассажирский
23:50
281 км.
4 ч. 32 мин.
