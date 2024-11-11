Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 688Б Гродно (Беларусь) — Минск (Беларусь). Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
15:34
9 ч. 14 мин.
06:56
Маршрут следования поезда 688Б Гродно (Беларусь) — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Гродно (Беларусь) — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Гродно
15:34
0 км.
0 ч. 0 мин.
Скидель
16:03
16:05
27 км.
0 ч. 29 мин.
Мосты
16:25
16:27
53 км.
0 ч. 51 мин.
Рожанка
16:45
16:47
74 км.
1 ч. 11 мин.
Лида
17:19
17:24
122 км.
1 ч. 45 мин.
Молодечно
19:10
19:14
233 км.
3 ч. 36 мин.
Минск
Пассажирский
20:13
299 км.
4 ч. 39 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Гродно (Беларусь) → Минск (Беларусь) Распечатать расписание поезда