Маршрут следования и продажа билетов
14:30
3 ч. 57 мин.
18:27
7
Маршрут следования поезда 690Б Брест — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Брест — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Брест-Центральный
14:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Жабинка
14:51
14:53
25 км.
0 ч. 21 мин.
Оранчицы
15:20
15:22
70 км.
0 ч. 50 мин.
Береза-Город
15:42
15:44
101 км.
1 ч. 12 мин.
Ивацевичи
16:05
16:07
131 км.
1 ч. 35 мин.
Барановичи-Центральные
16:47
16:50
195 км.
2 ч. 17 мин.
Минск
Пассажирский
18:27
328 км.
3 ч. 57 мин.
