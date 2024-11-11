Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 692А Псков — Чудово на карте со всеми остановками
Расписание поезда Псков — Чудово с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Псков
Пассажирский
13:18
0 км.
0 ч. 0 мин.
Порхов
14:15
14:17
69 км.
0 ч. 57 мин.
Дно
14:44
14:48
95 км.
1 ч. 26 мин.
Сольцы
15:21
15:25
133 км.
2 ч. 3 мин.
Великий Новгород
Вокзал
17:47
18:40
205 км.
4 ч. 29 мин.
Чудово-Московское
19:55
275 км.
6 ч. 37 мин.
