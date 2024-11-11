Чудово: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Чудово. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Чудово работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Чудово на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
015А
Арктика
Мурманск
Москва
00:21
Чудово-Московское
1 д. 11 ч. 49 мин.
07:19
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
019У
Мегаполис
Санкт-Петербург
Москва
00:41
Чудово-Московское
8 ч. 10 мин.
07:00
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
160В
Москва
Петрозаводск
00:46
Чудово-Московское
19 ч. 28 мин.
14:13
Петрозаводск
930У
«В Карелию на поезде Деда Мороза»
Москва
Сортавала
00:57
Чудово-Московское
19 ч. 33 мин.
14:10
Сортавала
018А
Карелия (Двухэтажный Состав)
Москва
Петрозаводск
02:14
Чудово-Московское
10 ч. 45 мин.
07:50
Петрозаводск
932Ь
В Карелию
Москва
Москва
02:14
Чудово-Московское
2 д. 13 ч. 11 мин.
10:16
Москва Октябрьская Тур (Ленинградский Вокзал)
942А
Туристский Поезд В Карелию
Москва
Москва
02:14
Чудово-Московское
2 д. 13 ч. 11 мин.
10:16
Москва Октябрьская Тур (Ленинградский Вокзал)
940Я
Москва
Москва
02:26
Чудово-Московское
3 д. 4 ч. 32 мин.
23:29
Москва (Ярославский Вокзал)
021А
Санкт-Петербург
Москва
02:27
Чудово-Московское
8 ч. 32 мин.
09:37
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
142Ч
Великий Новгород
Москва
02:34
Чудово-Московское
8 ч. 53 мин.
10:13
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
163А
Санкт-Петербург
Москва
02:38
Чудово-Московское
10 ч. 38 мин.
11:53
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
077А
Таврия
Санкт-Петербург
Симферополь
03:07
Чудово-Московское
2 д. 4 ч. 20 мин.
06:00
Симферополь
165А
Санкт-Петербург
Москва
03:09
Чудово-Московское
8 ч. 21 мин.
10:16
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
164А
Москва
Санкт-Петербург
03:19
Чудово-Московское
9 ч. 39 мин.
04:36
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
928У
Туристский Поезд В Карелию
Москва
Санкт-Петербург
03:20
Чудово-Московское
1 д. 15 ч. 45 мин.
23:37
Санкт-Петербург (Финляндский Вокзал)
017А
Карелия (Двухэтажный Состав)
Петрозаводск
Москва
03:38
Чудово-Московское
10 ч. 50 мин.
08:50
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
160А
Петрозаводск
Москва
03:45
Чудово-Московское
19 ч. 20 мин.
09:10
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
155А
Санкт-Петербург
Москва
03:52
Чудово-Московское
8 ч. 21 мин.
10:16
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
750У
Аврора
Москва
Санкт-Петербург
03:52
Чудово-Московское
6 ч. 30 мин.
05:00
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
038А
Москва
Выборг
04:45
Чудово-Московское
10 ч. 0 мин.
09:00
Выборг
020У
Мегаполис
Москва
Санкт-Петербург
05:14
Чудово-Московское
8 ч. 10 мин.
07:00
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
041Г
Нижний Новгород
Великий Новгород
05:14
Чудово-Московское
13 ч. 59 мин.
06:24
Великий Новгород (Вокзал)
042А
Легендарный Маресьев
Москва
Великий Новгород
05:49
Чудово-Московское
8 ч. 56 мин.
07:06
Великий Новгород (Вокзал)
940Ь
«Серебряный маршрут»
Москва
Москва
05:49
Чудово-Московское
2 д. 8 ч. 37 мин.
06:47
Москва Октябрьская Тур (Ленинградский Вокзал)
296Э
Новороссийск
Апатиты
05:54
Чудово-Московское
2 д. 16 ч. 46 мин.
06:01
Апатиты 1
226С
Адлер
Мурманск
06:00
Чудово-Московское
2 д. 23 ч. 34 мин.
07:43
Мурманск
286С
Новороссийск
Мурманск
06:00
Чудово-Московское
2 д. 17 ч. 43 мин.
07:43
Мурманск
036С
Северная Пальмира (Двухэтажный)
Адлер
Санкт-Петербург
06:16
Чудово-Московское
1 д. 13 ч. 59 мин.
07:43
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
235В
Воронеж
Санкт-Петербург
06:16
Чудово-Московское
16 ч. 43 мин.
07:43
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
045Я
Скорый
Иваново
Санкт-Петербург
06:36
Чудово-Московское
15 ч. 8 мин.
08:53
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
008С
Таврия
Севастополь
Санкт-Петербург
06:46
Чудово-Московское
1 д. 14 ч. 50 мин.
08:00
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
022А
Москва
Санкт-Петербург
07:00
Чудово-Московское
8 ч. 36 мин.
09:01
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
741У
Санкт-Петербург
Москва
07:07
Чудово-Московское
5 ч. 45 мин.
11:45
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
016А
Арктика
Москва
Мурманск
07:18
Чудово-Московское
1 д. 11 ч. 24 мин.
12:10
Мурманск
016У
Москва
Петрозаводск
07:18
Чудово-Московское
15 ч. 52 мин.
16:38
Петрозаводск
753А
Сапсан
Санкт-Петербург
Москва
07:26
Чудово-Московское
4 ч. 3 мин.
10:43
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
755А
Сапсан
Санкт-Петербург
Москва
07:34
Чудово-Московское
4 ч. 11 мин.
10:51
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
802А
Ласточка
Великий Новгород
Санкт-Петербург
07:40
Чудово-Московское
3 ч. 28 мин.
09:38
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
049С
Кисловодск
Санкт-Петербург
07:44
Чудово-Московское
1 д. 19 ч. 36 мин.
09:25
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
030У
Белгород
Санкт-Петербург
07:55
Чудово-Московское
17 ч. 58 мин.
10:15
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
088А
Смоленск
Санкт-Петербург
08:05
Чудово-Московское
16 ч. 10 мин.
09:50
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
154А
Москва
Санкт-Петербург
08:05
Чудово-Московское
8 ч. 40 мин.
10:05
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
258А
Москва
Санкт-Петербург
08:27
Чудово-Московское
10 ч. 15 мин.
11:40
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
100С
Адлер
Санкт-Петербург
08:27
Чудово-Московское
2 д. 5 ч. 34 мин.
11:00
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
801У
Ласточка
Санкт-Петербург
Старая Русса
08:33
Чудово-Московское
6 ч. 43 мин.
14:00
Старая Русса
056В
Москва
Санкт-Петербург
08:34
Чудово-Московское
9 ч. 40 мин.
11:17
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
721Я
Ласточка
Санкт-Петербург
Бологое
08:35
Чудово-Московское
3 ч. 10 мин.
10:27
Бологое-Московское
801Я
Ласточка
Санкт-Петербург
Валдай
08:36
Чудово-Московское
4 ч. 36 мин.
11:53
Валдай
841У
Ласточка
Санкт-Петербург
Старая Русса
08:36
Чудово-Московское
6 ч. 43 мин.
14:00
Старая Русса
222У
Ночн_Эксп
Москва
Санкт-Петербург
08:57
Чудово-Московское
9 ч. 36 мин.
10:45
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
057М
Москва
Санкт-Петербург
09:00
Чудово-Московское
9 ч. 36 мин.
10:36
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
801А
Ласточка
Санкт-Петербург
Великий Новгород
09:04
Чудово-Московское
2 ч. 51 мин.
10:17
Великий Новгород (Вокзал)
254А
Москва
Санкт-Петербург
09:04
Чудово-Московское
9 ч. 9 мин.
10:34
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
082В
Белгород
Санкт-Петербург
09:12
Чудово-Московское
17 ч. 26 мин.
10:41
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
109Ж
Андрей Тульников
Астрахань
Санкт-Петербург
09:32
Чудово-Московское
1 д. 11 ч. 59 мин.
11:17
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
162А
Москва
Санкт-Петербург
09:39
Чудово-Московское
9 ч. 21 мин.
10:58
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
089Ж
Волгоград
Санкт-Петербург
09:48
Чудово-Московское
1 д. 9 ч. 34 мин.
12:10
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
758А
Сапсан
Москва
Санкт-Петербург
10:16
Чудово-Московское
4 ч. 10 мин.
11:10
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
250А
Москва
Санкт-Петербург
10:38
Чудово-Московское
11 ч. 57 мин.
13:22
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
288А
Москва
Санкт-Петербург
10:38
Чудово-Московское
11 ч. 34 мин.
13:22
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
742У
Аврора
Москва
Санкт-Петербург
10:40
Чудово-Московское
5 ч. 45 мин.
11:45
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
265С
Анапа
Санкт-Петербург
10:52
Чудово-Московское
1 д. 17 ч. 46 мин.
13:01
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
347Й
Уфа
Санкт-Петербург
10:59
Чудово-Московское
2 д. 1 ч. 33 мин.
12:26
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
170Э
Таврия
Симферополь
Санкт-Петербург
11:03
Чудово-Московское
1 д. 18 ч. 26 мин.
13:01
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
047М
Самара
Санкт-Петербург
11:04
Чудово-Московское
1 д. 13 ч. 54 мин.
12:29
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
182С
Таврия
Симферополь
Санкт-Петербург
11:06
Чудово-Московское
1 д. 18 ч. 26 мин.
13:06
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
180С
Таврия

Санкт-Петербург
11:11
Чудово-Московское
1 д. 18 ч. 2 мин.
12:57
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
730А
Москва
Санкт-Петербург
11:29
Чудово-Московское
6 ч. 15 мин.
12:45
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
488А
Смоленск
Санкт-Петербург
11:37
Чудово-Московское
19 ч. 21 мин.
13:01
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
765А
Сапсан
Санкт-Петербург
Москва
11:57
Чудово-Московское
3 ч. 50 мин.
15:00
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
133Г
Поволжье
Казань
Санкт-Петербург
12:09
Чудово-Московское
21 ч. 28 мин.
13:38
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
489А
Таврия
Чудово
Псков
12:20
Чудово-Московское
6 ч. 40 мин.
19:00
Псков (Пассажирский)
253Г
Казань
Санкт-Петербург
12:23
Чудово-Московское
1 д. 4 ч. 48 мин.
14:45
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
293С
Анапа
Мурманск
12:24
Чудово-Московское
2 д. 22 ч. 15 мин.
16:40
Мурманск
295С
Анапа
Кандалакша
12:34
Чудово-Московское
2 д. 16 ч. 1 мин.
10:06
Кандалакша
762А
Сапсан
Москва
Санкт-Петербург
13:00
Чудово-Московское
4 ч. 10 мин.
13:50
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
769А
Сапсан
Санкт-Петербург
Москва
14:02
Чудово-Московское
4 ч. 2 мин.
17:12
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
764А
Сапсан
Москва
Санкт-Петербург
14:27
Чудово-Московское
3 ч. 50 мин.
15:20
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
743У
Аврора
Санкт-Петербург
Москва
15:03
Чудово-Московское
6 ч. 6 мин.
19:56
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
049А
Санкт-Петербург
Кисловодск
15:11
Чудово-Московское
1 д. 19 ч. 50 мин.
09:45
Кисловодск
819В
Ласточка
Петрозаводск
Псков
15:48
Чудово-Московское
11 ч. 22 мин.
21:57
Псков (Пассажирский)
773А
Сапсан
Санкт-Петербург
Москва
16:02
Чудово-Московское
4 ч. 3 мин.
19:13
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
233А
Мурманск
Москва
16:02
Чудово-Московское
1 д. 10 ч. 50 мин.
00:15
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
747А
Невский Экспресс
Санкт-Петербург
Москва
16:21
Чудово-Московское
6 ч. 44 мин.
21:24
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
934У
Лыжная Стрела. В Хибины.
Москва
Мурманск
16:21
Чудово-Московское
1 д. 6 ч. 38 мин.
17:25
Мурманск
729А
Санкт-Петербург
Москва
16:21
Чудово-Московское
6 ч. 44 мин.
21:24
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
725Ч
Ласточка
Санкт-Петербург
Москва
16:25
Чудово-Московское
6 ч. 42 мин.
21:58
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
133А
Поволжье
Санкт-Петербург
Казань
16:28
Чудово-Московское
19 ч. 43 мин.
10:58
Казань (Пассажирская)
829В
Ласточка
Санкт-Петербург
Москва
16:30
Чудово-Московское
8 ч. 40 мин.
23:01
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
768А
Сапсан
Москва
Санкт-Петербург
16:37
Чудово-Московское
4 ч. 0 мин.
17:30
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
285А
Мурманск
Новороссийск
16:41
Чудово-Московское
2 д. 22 ч. 32 мин.
13:02
Новороссийск
225А
Мурманск
Адлер
16:41
Чудово-Московское
3 д. 5 ч. 36 мин.
20:06
Адлер
933А
Лыжная Стрела. В Хибины.
Мурманск
Москва
16:41
Чудово-Московское
1 д. 7 ч. 44 мин.
23:47
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
139М
Санкт-Петербург
Брянск
16:53
Чудово-Московское
16 ч. 4 мин.
07:30
Брянск Орловский
242А
Москва
Мурманск
17:06
Чудово-Московское
1 д. 12 ч. 39 мин.
23:26
Мурманск
775А
Сапсан
Санкт-Петербург
Москва
17:50
Чудово-Московское
3 ч. 52 мин.
20:52
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
293А
Мурманск
Анапа
18:05
Чудово-Московское
2 д. 19 ч. 17 мин.
11:20
Анапа
241А
Мурманск
Москва
18:11
Чудово-Московское
1 д. 13 ч. 45 мин.
04:15
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
744У
Аврора
Москва
Санкт-Петербург
18:11
Чудово-Московское
5 ч. 25 мин.
19:15
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
007А
Таврия
Санкт-Петербург
Севастополь
18:23
Чудово-Московское
1 д. 14 ч. 10 мин.
07:25
Севастополь
745У
Аврора
Санкт-Петербург
Москва
18:30
Чудово-Московское
6 ч. 10 мин.
23:30
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
725В
Ласточка
Санкт-Петербург
Москва
18:32
Чудово-Московское
5 ч. 37 мин.
22:57
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
772А
Сапсан
Москва
Санкт-Петербург
18:35
Чудово-Московское
3 ч. 56 мин.
19:26
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
259А
Санкт-Петербург
Анапа
18:40
Чудово-Московское
1 д. 20 ч. 32 мин.
13:00
Анапа
121В
Санкт-Петербург
Новороссийск
18:43
Чудово-Московское
1 д. 19 ч. 3 мин.
11:30
Новороссийск
806М
Ласточка
Великий Новгород
Санкт-Петербург
18:48
Чудово-Московское
3 ч. 7 мин.
20:22
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
820В
Ласточка
Псков
Петрозаводск
19:07
Чудово-Московское
11 ч. 16 мин.
00:24
Петрозаводск
099А
Санкт-Петербург
Адлер
19:07
Чудово-Московское
2 д. 3 ч. 25 мин.
20:59
Адлер
804М
Ласточка
Великий Новгород
Санкт-Петербург
19:18
Чудово-Новгородское
2 ч. 49 мин.
20:55
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
347А
Санкт-Петербург
Уфа
19:19
Чудово-Московское
2 д. 1 ч. 1 мин.
18:46
Уфа
047А
Санкт-Петербург
Самара
19:20
Чудово-Московское
1 д. 13 ч. 50 мин.
07:35
Самара
259С
Анапа
Санкт-Петербург
19:25
Чудово-Московское
1 д. 21 ч. 45 мин.
20:50
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
078С
Таврия
Симферополь
Санкт-Петербург
19:37
Чудово-Московское
2 д. 0 ч. 45 мин.
21:55
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
728Ч
Ласточка
Москва
Санкт-Петербург
19:51
Чудово-Московское
5 ч. 25 мин.
21:10
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
779А
Сапсан
Санкт-Петербург
Москва
19:53
Чудово-Московское
4 ч. 8 мин.
23:08
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
724В
Ласточка
Москва
Санкт-Петербург
19:55
Чудово-Московское
5 ч. 20 мин.
21:05
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
726В
Ласточка
Москва
Санкт-Петербург
19:55
Чудово-Московское
5 ч. 20 мин.
21:05
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
063Й
Самара
Санкт-Петербург
20:02
Чудово-Московское
21 ч. 37 мин.
21:10
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
109А
Андрей Тульников
Санкт-Петербург
Астрахань
20:08
Чудово-Московское
1 д. 12 ч. 15 мин.
06:20
Астрахань
063В
Санкт-Петербург
Самара
20:18
Чудово-Московское
21 ч. 29 мин.
16:45
Самара
776А
Сапсан
Москва
Санкт-Петербург
20:28
Чудово-Московское
3 ч. 50 мин.
21:20
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
802У
Ласточка
Старая Русса
Санкт-Петербург
20:39
Чудово-Московское
7 ч. 5 мин.
22:10
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
802Я
Ласточка
Валдай
Санкт-Петербург
20:39
Чудово-Московское
4 ч. 57 мин.
22:10
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
842У
Ласточка
Старая Русса
Санкт-Петербург
20:39
Чудово-Московское
7 ч. 5 мин.
22:10
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
267А
Санкт-Петербург
Москва
20:43
Чудово-Московское
11 ч. 48 мин.
04:40
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
722Я
Ласточка
Бологое
Санкт-Петербург
20:57
Чудово-Московское
3 ч. 30 мин.
22:10
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
726Ч
Ласточка
Москва
Санкт-Петербург
21:06
Чудово-Московское
6 ч. 59 мин.
22:20
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
169А
Таврия
Санкт-Петербург
Симферополь
21:07
Чудово-Московское
1 д. 17 ч. 34 мин.
12:50
Симферополь
803М
Ласточка
Санкт-Петербург
Великий Новгород
21:14
Чудово-Московское
3 ч. 14 мин.
22:35
Великий Новгород (Вокзал)
045А
Скорый
Санкт-Петербург
Иваново
21:15
Чудово-Московское
15 ч. 7 мин.
10:43
Иваново
785А
Сапсан
Санкт-Петербург
Москва
21:52
Чудово-Московское
3 ч. 56 мин.
00:56
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
746У
Аврора
Москва
Санкт-Петербург
22:00
Чудово-Московское
5 ч. 19 мин.
23:04
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
035А
Северная Пальмира (Двухэтажный)
Санкт-Петербург
Адлер
22:01
Чудово-Московское
1 д. 13 ч. 37 мин.
09:42
Адлер
235А
Санкт-Петербург
Воронеж
22:01
Чудово-Московское
16 ч. 5 мин.
12:10
Воронеж 1
179А
Таврия
Санкт-Петербург

22:08
Чудово-Московское
1 д. 19 ч. 4 мин.
14:30
Евпатория
181В
Таврия
Санкт-Петербург
Симферополь
22:08
Чудово-Московское
1 д. 17 ч. 14 мин.
12:40
Симферополь
081А
Санкт-Петербург
Белгород
22:23
Чудово-Московское
16 ч. 56 мин.
13:11
Белгород
842Ч
Москва
Санкт-Петербург
22:28
Чудово-Московское
7 ч. 37 мин.
00:27
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
952А
Туристский Поезд Величие Севера
Москва
Москва
22:28
Чудово-Московское
3 д. 21 ч. 23 мин.
13:43
Москва (Ярославский Вокзал)
160B
Москва
Петрозаводск
22:29
Чудово-Московское
21 ч. 23 мин.
14:13
Петрозаводск
166А
Москва
Санкт-Петербург
22:29
Чудово-Московское
7 ч. 37 мин.
00:27
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
089А
Санкт-Петербург
Волгоград
22:30
Чудово-Московское
1 д. 8 ч. 38 мин.
04:58
Волгоград 1
087А
Санкт-Петербург
Смоленск
22:42
Чудово-Московское
15 ч. 37 мин.
12:47
Смоленск (Центральный)
211А
Петрозаводск
Москва
22:42
Чудово-Московское
15 ч. 0 мин.
04:40
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
153А
Санкт-Петербург
Москва
22:42
Чудово-Московское
7 ч. 30 мин.
04:40
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
780А
Сапсан
Москва
Санкт-Петербург
22:49
Чудово-Московское
4 ч. 10 мин.
23:40
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
042Ч
Легендарный Маресьев
Великий Новгород
Нижний Новгород
22:56
Чудово-Московское
12 ч. 38 мин.
09:58
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
042У
Легендарный Маресьев
Великий Новгород
Москва
22:56
Чудово-Московское
7 ч. 45 мин.
05:20
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
826Ч
Ласточка
Москва
Санкт-Петербург
23:16
Чудово-Московское
7 ч. 28 мин.
00:21
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
029У
Санкт-Петербург
Белгород
23:19
Чудово-Московское
16 ч. 41 мин.
14:11
Белгород
716Ч
Ласточка
Москва
Санкт-Петербург
23:21
Чудово-Московское
6 ч. 16 мин.
00:16
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
749У
Аврора
Санкт-Петербург
Москва
23:49
Чудово-Московское
6 ч. 45 мин.
05:00
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
784А
Сапсан
Москва
Санкт-Петербург
23:51
Чудово-Московское
3 ч. 51 мин.
00:41
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
727Ч
Ласточка
Санкт-Петербург
Москва
23:57
Чудово-Московское
6 ч. 30 мин.
04:50
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
038В
Выборг
Москва
23:58
Чудово-Московское
10 ч. 32 мин.
06:02
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
038Я
Выборг
Москва
23:58
Чудово-Московское
10 ч. 32 мин.
06:02
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Чудово включает 321 поезд дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала днем.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:25 по направлению к станции Москва;
  • последний поезд прибывает в 23:47 от станции Москва.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Чудово.

Актуальное расписание поездов станции Чудово, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению. Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Оставить отзыв:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
