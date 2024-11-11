Маршрут следования и продажа билетов
15:21
6 ч. 59 мин.
22:20
13
Маршрут следования поезда 726Ч Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
15:21
0 км.
0 ч. 0 мин.
Лихоборы
15:33
15:34
10 км.
0 ч. 12 мин.
Крюково
Зеленоград
16:04
16:05
37 км.
0 ч. 43 мин.
Тверь
17:14
17:16
160 км.
1 ч. 53 мин.
Вышний Волочек
18:17
18:18
276 км.
2 ч. 56 мин.
Бологое-Московское
18:42
18:47
319 км.
3 ч. 21 мин.
Окуловка
19:30
19:31
389 км.
4 ч. 9 мин.
Малая Вишера
20:43
20:44
470 км.
5 ч. 22 мин.
Чудово-Московское
21:05
21:06
513 км.
5 ч. 44 мин.
Тосно
21:39
21:40
578 км.
6 ч. 18 мин.
Колпино
21:55
21:56
605 км.
6 ч. 34 мин.
Обухово
22:05
22:06
619 км.
6 ч. 44 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
22:20
629 км.
6 ч. 59 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда