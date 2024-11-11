18:40
3 ч. 30 мин.
22:10
14
Маршрут следования поезда 722Я Бологое — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Бологое — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Бологое-Московское
18:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Березайка
18:50
18:51
14 км.
0 ч. 10 мин.
Лыкошино
19:00
19:01
31 км.
0 ч. 20 мин.
Угловка
19:11
19:12
49 км.
0 ч. 31 мин.
Окуловка
19:23
19:24
68 км.
0 ч. 43 мин.
Боровенка
19:33
19:34
86 км.
0 ч. 53 мин.
Торбино
19:43
19:44
101 км.
1 ч. 3 мин.
Малая Вишера
20:23
20:35
149 км.
1 ч. 43 мин.
Чудово-Московское
20:56
20:57
192 км.
2 ч. 16 мин.
Любань
21:14
21:15
227 км.
2 ч. 34 мин.
Тосно
21:29
21:30
256 км.
2 ч. 49 мин.
Колпино
21:46
21:47
283 км.
3 ч. 6 мин.
Обухово
21:56
21:57
297 км.
3 ч. 16 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
22:10
307 км.
3 ч. 30 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Если отталкиваться от цены на билеты, то могу сказать что это лучшее соотношение цена/качество из всех поездов, которые я видел. Даже в туалете было идеально чисто. Поезд проезжает за 3 часа 300 км.
Супер. Удобно, быстро и хорошо. Благодаря таким поездам есть возможность работать в Петербурге, когда не живешь в нем.
Билеты заранее покупайте через интернет и не нужно будет стоять в очередях. Часто на этот поезд нужно хотя бы за неделю покупать билеты. Было как-то нужно было выезжать побыстрому, так ничего уже не осталось.
Мне не понравились сидения. Какие-то спинки были неудобные. Потом спина болела. Но мне очень нравится что он очень тихий. Не смотря на то что едет быстро – он сильно тише многих поездов. Хотя бы можно разговаривать нормально.
Минусы – фигово работал вайфай и кофе за 150 рублей какой-то не очень был. Плюсы – быстро и удобно добрать до назначения. Достойные вагоны и всегда приветливый персонал.