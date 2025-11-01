Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 750У Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
22:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
00:46
00:48
160 км.
2 ч. 16 мин.
Бологое-Московское
02:18
02:20
320 км.
3 ч. 48 мин.
Чудово-Московское
03:51
03:52
515 км.
5 ч. 21 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
05:00
631 км.
6 ч. 30 мин.
