Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 746У Москва — Санкт-Петербург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
17:45
5 ч. 19 мин.
23:04
Маршрут следования поезда 746У Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
17:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
19:12
19:14
160 км.
1 ч. 27 мин.
Бологое-Московское
20:29
20:31
320 км.
2 ч. 44 мин.
Чудово-Московское
21:59
22:00
515 км.
4 ч. 14 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
23:04
631 км.
5 ч. 19 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда