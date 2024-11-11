Маршрут следования и продажа билетов
16:53
7 ч. 28 мин.
00:21
Маршрут следования поезда 826Ч Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
16:53
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
19:48
19:50
160 км.
2 ч. 55 мин.
Бологое-Московское
21:25
21:51
320 км.
4 ч. 32 мин.
Чудово-Московское
23:15
23:16
515 км.
6 ч. 22 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
00:21
631 км.
7 ч. 28 мин.
