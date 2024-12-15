Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 842У Старая Русса — Санкт-Петербург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
15:05
7 ч. 5 мин.
22:10
22
Маршрут следования поезда 842У Старая Русса — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Старая Русса — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Старая Русса
15:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Парфино
15:24
15:26
16 км.
0 ч. 19 мин.
Пола
15:40
15:41
28 км.
0 ч. 35 мин.
Кневицы
16:02
16:03
51 км.
0 ч. 57 мин.
Лычково
16:16
16:18
61 км.
1 ч. 11 мин.
Дворец
16:51
16:52
95 км.
1 ч. 46 мин.
Валдай
17:11
17:13
110 км.
2 ч. 6 мин.
Едрово
17:33
17:35
133 км.
2 ч. 28 мин.
Бологое-Московское
18:00
18:42
158 км.
2 ч. 55 мин.
Березайка
18:51
18:52
172 км.
3 ч. 46 мин.
Лыкошино
19:01
19:02
189 км.
3 ч. 56 мин.
Угловка
19:11
19:12
207 км.
4 ч. 6 мин.
Окуловка
19:22
19:23
226 км.
4 ч. 17 мин.
Боровенка
19:32
19:33
244 км.
4 ч. 27 мин.
Торбино
19:41
19:42
259 км.
4 ч. 36 мин.
Малая Вишера
20:05
20:15
307 км.
5 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
20:38
20:39
350 км.
5 ч. 33 мин.
Любань
20:56
21:06
385 км.
5 ч. 51 мин.
Тосно
21:24
21:25
414 км.
6 ч. 19 мин.
Колпино
21:42
21:43
441 км.
6 ч. 37 мин.
Обухово
21:55
21:56
455 км.
6 ч. 50 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
22:10
465 км.
7 ч. 5 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Старая Русса → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда