Маршрут следования и продажа билетов
15:45
5 ч. 20 мин.
21:05
14
Маршрут следования поезда 724В Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
15:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Крюково
Зеленоград
16:10
16:11
37 км.
0 ч. 25 мин.
Тверь
17:03
17:04
160 км.
1 ч. 18 мин.
Спирово
17:40
17:41
244 км.
1 ч. 55 мин.
Вышний Волочек
17:58
17:59
276 км.
2 ч. 13 мин.
Бологое-Московское
18:20
18:23
319 км.
2 ч. 35 мин.
Окуловка
18:55
18:56
389 км.
3 ч. 10 мин.
Мстинский Мост
19:19
19:20
444 км.
3 ч. 34 мин.
Малая Вишера
19:33
19:34
470 км.
3 ч. 48 мин.
Чудово-Московское
19:54
19:55
513 км.
4 ч. 9 мин.
Тосно
20:23
20:24
578 км.
4 ч. 38 мин.
Колпино
20:41
20:42
605 км.
4 ч. 56 мин.
Обухово
20:51
20:52
619 км.
5 ч. 6 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
21:05
629 км.
5 ч. 20 мин.
