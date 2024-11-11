Маршрут следования поезда 716Ч Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
18:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
19:53
19:54
160 км.
1 ч. 53 мин.
Спирово
20:30
20:31
244 км.
2 ч. 30 мин.
Вышний Волочек
20:48
20:49
276 км.
2 ч. 48 мин.
Бологое-Московское
21:13
21:14
319 км.
3 ч. 13 мин.
Угловка
21:37
22:02
369 км.
3 ч. 37 мин.
Окуловка
22:15
22:16
388 км.
4 ч. 15 мин.
Малая Вишера
22:57
22:58
469 км.
4 ч. 57 мин.
Чудово-Московское
23:20
23:21
512 км.
5 ч. 20 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
00:16
628 км.
6 ч. 16 мин.
