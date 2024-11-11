18:06
2 ч. 49 мин.
20:55

Маршрут следования поезда 804М Великий Новгород — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Великий Новгород — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Великий Новгород
Вокзал
18:06
0 км.
0 ч. 0 мин.
Павловская
18:19
18:20
4 км.
0 ч. 13 мин.
Разъезд 64км
18:27
18:28
9 км.
0 ч. 21 мин.
Подберезье
18:37
18:38
20 км.
0 ч. 31 мин.
Мясной Бор
18:48
18:49
34 км.
0 ч. 42 мин.
Спасская Полисть
18:58
18:59
46 км.
0 ч. 52 мин.
Трегубово
19:05
19:06
53 км.
0 ч. 59 мин.
Чудово-Новгородское
19:17
19:18
67 км.
1 ч. 11 мин.
Чудово-Московское
19:23
19:32
69 км.
1 ч. 17 мин.
Любань
19:55
19:56
104 км.
1 ч. 49 мин.
Тосно
20:14
20:15
133 км.
2 ч. 8 мин.
Колпино
20:31
20:32
160 км.
2 ч. 25 мин.
Обухово
20:41
20:42
174 км.
2 ч. 35 мин.
Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский
20:45
20:46
176 км.
2 ч. 39 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
20:55
183 км.
2 ч. 49 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд не очень быстрый. Много остановок по дороге. Радует что не стоит по долгу на каждой из них. Туалеты не сильно чистые.
Обычный местный поезд. Что с него взять. Билеты недорогие, контингент соответствующий. Много дачников едут в летний период со своими клунками и ростками.
Постарайтесь брать билеты подальше от туалета. Невозможно – вопервых запах неприятный постоянно, вовторых люди туда сюда ходит и дверями хлопают. Хотите испортить себе всю поездку – берите такие билеты.
Ехала с мамой, мама старая, 78 лет. В вагоне было очень душно. Кондиционер не справлялся с охлаждением. Под конец поездки даже голова от жары разболелаль и закружилась.
Поездка с маленьким ребенком на этом поезде – то еще приключение. Поезд совершенно не соответствует для перевозки маленьких детей. Начиная с того что невозможно заехать по ступеням в вагоне и оканчивая тем, что нет никаких условий, чтобы уединиться для кормления.