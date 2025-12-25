Маршрут следования и продажа билетов
06:30
6 ч. 15 мин.
12:45
Маршрут следования поезда 730А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
06:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Крюково
Зеленоград
07:01
07:03
37 км.
0 ч. 31 мин.
Тверь
08:25
08:27
160 км.
1 ч. 55 мин.
Вышний Волочек
09:23
09:25
276 км.
2 ч. 53 мин.
Бологое-Московское
09:57
09:59
319 км.
3 ч. 27 мин.
Окуловка
10:31
10:33
389 км.
4 ч. 1 мин.
Чудово-Московское
11:27
11:29
514 км.
4 ч. 57 мин.
Тосно
12:06
12:08
579 км.
5 ч. 36 мин.
Колпино
12:22
12:23
606 км.
5 ч. 52 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
12:45
630 км.
6 ч. 15 мин.
