Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 802Я Валдай — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
17:13
4 ч. 57 мин.
22:10
12
Маршрут следования поезда 802Я Валдай — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Валдай — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Валдай
17:13
0 км.
0 ч. 0 мин.
Едрово
17:33
17:35
23 км.
0 ч. 20 мин.
Бологое-Московское
18:00
18:42
48 км.
0 ч. 47 мин.
Березайка
18:51
18:52
62 км.
1 ч. 38 мин.
Лыкошино
19:01
19:02
79 км.
1 ч. 48 мин.
Малая Вишера
20:05
20:15
198 км.
2 ч. 52 мин.
Чудово-Московское
20:38
20:39
241 км.
3 ч. 25 мин.
Любань
20:56
21:06
276 км.
3 ч. 43 мин.
Тосно
21:24
21:25
305 км.
4 ч. 11 мин.
Колпино
21:42
21:43
332 км.
4 ч. 29 мин.
Обухово
21:53
21:54
346 км.
4 ч. 40 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
22:10
356 км.
4 ч. 57 мин.
