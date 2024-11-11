Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 802А Великий Новгород — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
06:10
3 ч. 28 мин.
09:38
Маршрут следования поезда 802А Великий Новгород — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Великий Новгород — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Великий Новгород
Вокзал
06:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Подберезье
06:34
06:35
20 км.
0 ч. 24 мин.
Спасская Полисть
06:51
06:52
46 км.
0 ч. 41 мин.
Трегубово
06:57
06:58
53 км.
0 ч. 47 мин.
Чудово-Московское
07:15
07:40
69 км.
1 ч. 5 мин.
Любань
08:05
08:06
104 км.
1 ч. 55 мин.
Тосно
08:31
08:32
133 км.
2 ч. 21 мин.
Колпино
09:07
09:08
160 км.
2 ч. 57 мин.
Обухово
09:20
09:21
174 км.
3 ч. 10 мин.
Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский
09:23
09:24
176 км.
3 ч. 13 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
09:38
183 км.
3 ч. 28 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Как ни поеду на этом поезде, все время грязные туалеты. Никогда еще не видела, чтобы зайдя в туалет, было чисто, как в сапсане, например. Почему проводники не смотрят за чистотой и возят людей, как будто в свинарнике???
На соседнем сидении девочка постоянно капризничала, на вид лет 6. Родители попустительски относились ко всему. За непродолжительную дорогу нервы не выдержали даже у меня, хотя я довольно спокоен и терпим к подобным ситуациям.
Вполне себе нормальный поезд за те деньги, которые стоили билеты. Да, где-то немного потасканный. В вагоне было жарко, когда ехали. Кондиционер дул очень слабо. В остальном поезд как поезд.
Хочу поблагодарить Игоря (нашего вагоновожатого), который старался сделать нашу поездку хорошей приятной. Очень благодарна, что есть такие люди.
Туалеты ужас, не зайти. В урне куча бумажек и фантиков, все валяется по полу, переполнено. Даже не представляю, как в подобных условиях можно нормально ехать. И еще денег дерут втридорого за билеты. Как будто здесь люкс класс.