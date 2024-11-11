Маршрут следования и продажа билетов
16:45
13 ч. 15 мин.
06:00
Маршрут следования поезда 693Ч Великие Луки — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Великие Луки — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Великие Луки
16:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Невель 2
18:24
19:24
52 км.
1 ч. 39 мин.
Новосокольники
20:07
20:12
90 км.
3 ч. 22 мин.
Самолуково
20:43
20:48
124 км.
3 ч. 58 мин.
Стримовичи
21:01
21:15
134 км.
4 ч. 16 мин.
Загоскино
21:53
21:55
158 км.
5 ч. 8 мин.
Сущево
22:08
22:10
166 км.
5 ч. 23 мин.
Лозовицы
22:22
22:24
177 км.
5 ч. 37 мин.
Ашево
22:37
22:46
186 км.
5 ч. 52 мин.
Чихачево
22:57
23:00
196 км.
6 ч. 12 мин.
Плотовец
23:14
23:17
206 км.
6 ч. 29 мин.
Судома
23:28
23:31
216 км.
6 ч. 43 мин.
Дедовичи
23:43
23:48
224 км.
6 ч. 58 мин.
Дно
00:35
01:20
254 км.
7 ч. 50 мин.
Леменка
01:45
01:50
273 км.
9 ч. 0 мин.
Сольцы
02:17
02:20
292 км.
9 ч. 32 мин.
Уторгош
02:37
02:39
308 км.
9 ч. 52 мин.
Батецкая
03:14
03:20
348 км.
10 ч. 29 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
06:00
489 км.
13 ч. 15 мин.
