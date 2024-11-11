Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6954 Тула — Шаховская на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тула — Шаховская с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тула
Московский Вокзал
06:19
0 км.
0 ч. 0 мин.
Платформа 191км
06:24
06:25
3 км.
0 ч. 5 мин.
Хомяково
06:31
06:32
10 км.
0 ч. 12 мин.
Байдики
06:36
06:36
14 км.
0 ч. 17 мин.
Ревякино
06:41
06:42
18 км.
0 ч. 22 мин.
Бараново
06:45
06:46
21 км.
0 ч. 26 мин.
Шеметово
06:50
06:51
26 км.
0 ч. 31 мин.
Ясногорск
06:56
06:57
30 км.
0 ч. 37 мин.
Платформа 153км
07:02
07:03
36 км.
0 ч. 43 мин.
Шульгино
07:09
07:09
41 км.
0 ч. 50 мин.
Пахомово
07:15
07:15
47 км.
0 ч. 56 мин.
Остановочный пункт 132км
07:20
07:21
54 км.
1 ч. 1 мин.
Тарусская
07:28
07:29
62 км.
1 ч. 9 мин.
Романовские Дачи
07:34
07:35
68 км.
1 ч. 15 мин.
Приокская
07:39
07:39
72 км.
1 ч. 20 мин.
Остановочный пункт 107км
07:44
07:44
77 км.
1 ч. 25 мин.
Ока
07:47
07:48
79 км.
1 ч. 28 мин.
Серпухов
07:53
07:54
84 км.
1 ч. 34 мин.
Авангард
07:57
07:57
86 км.
1 ч. 38 мин.
Шарапова Охота
08:04
08:04
94 км.
1 ч. 45 мин.
Чехов
08:13
08:14
106 км.
1 ч. 54 мин.
Чепелево
08:17
08:18
109 км.
1 ч. 58 мин.
Столбовая
08:24
08:25
116 км.
2 ч. 5 мин.
Львовская
08:30
08:31
123 км.
2 ч. 11 мин.
Гривно
08:35
08:36
128 км.
2 ч. 16 мин.
Весенняя
08:39
08:39
131 км.
2 ч. 20 мин.
Кутузовская
08:42
08:42
133 км.
2 ч. 23 мин.
Подольск
08:46
08:47
136 км.
2 ч. 27 мин.
Силикатная
08:52
08:52
140 км.
2 ч. 33 мин.
Остафьево
08:54
08:55
141 км.
2 ч. 35 мин.
Щербинка
08:58
08:58
143 км.
2 ч. 39 мин.
Бутово
09:01
09:02
146 км.
2 ч. 42 мин.
Битца
09:06
09:06
150 км.
2 ч. 47 мин.
Красный Строитель
09:09
09:10
152 км.
2 ч. 50 мин.
Покровское
09:12
09:12
153 км.
2 ч. 53 мин.
Царицыно
09:16
09:17
155 км.
2 ч. 57 мин.
Москворечье
09:21
09:21
157 км.
3 ч. 2 мин.
Курьяново
09:23
09:23
158 км.
3 ч. 4 мин.
Депо
Курское Направление
09:28
09:29
161 км.
3 ч. 9 мин.
Люблино
09:31
09:31
162 км.
3 ч. 12 мин.
Печатники
09:33
09:33
163 км.
3 ч. 14 мин.
Текстильщики
09:36
09:36
164 км.
3 ч. 17 мин.
Новохохловская
09:39
09:39
165 км.
3 ч. 20 мин.
Калитники
09:41
09:41
166 км.
3 ч. 22 мин.
Москва-Товарная
Курское направление
09:44
09:45
167 км.
3 ч. 25 мин.
Москва
Курский Вокзал
09:50
10:02
169 км.
3 ч. 31 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
10:07
10:08
171 км.
3 ч. 48 мин.
Рижская
Мцд-2
10:10
10:11
173 км.
3 ч. 51 мин.
Марьина Роща
10:13
10:13
174 км.
3 ч. 54 мин.
Дмитровская
10:18
10:18
177 км.
3 ч. 59 мин.
Гражданская
10:20
10:21
178 км.
4 ч. 1 мин.
Красный Балтиец
10:24
10:24
180 км.
4 ч. 5 мин.
Стрешнево
10:27
10:27
182 км.
4 ч. 8 мин.
Щукинская
10:30
10:30
183 км.
4 ч. 11 мин.
Тушинская
10:33
10:34
185 км.
4 ч. 14 мин.
Трикотажная
10:38
10:38
187 км.
4 ч. 19 мин.
Волоколамская
10:40
10:41
188 км.
4 ч. 21 мин.
Пенягино
10:43
10:43
189 км.
4 ч. 24 мин.
Павшино
10:45
10:46
190 км.
4 ч. 26 мин.
Красногорская
10:48
10:49
192 км.
4 ч. 29 мин.
Опалиха
10:53
10:53
195 км.
4 ч. 34 мин.
Аникеевка
10:56
10:56
196 км.
4 ч. 37 мин.
Нахабино
11:00
11:01
198 км.
4 ч. 41 мин.
Дедовск
11:05
11:06
202 км.
4 ч. 46 мин.
Миитовская
11:08
11:09
203 км.
4 ч. 49 мин.
Снегири
11:12
11:13
207 км.
4 ч. 53 мин.
Манихино I
11:19
11:20
213 км.
5 ч. 0 мин.
Истра
11:25
11:26
217 км.
5 ч. 6 мин.
Новоиерусалимская
11:29
11:30
219 км.
5 ч. 10 мин.
Холщевики
11:37
11:38
226 км.
5 ч. 18 мин.
Румянцево
11:46
11:47
237 км.
5 ч. 27 мин.
Новопетровская
11:53
11:54
241 км.
5 ч. 34 мин.
Устиновка
11:56
11:56
242 км.
5 ч. 37 мин.
Чисмена
12:09
12:09
257 км.
5 ч. 50 мин.
Волоколамск
12:27
12:28
274 км.
6 ч. 8 мин.
Платформа 133км
12:35
12:36
275 км.
6 ч. 16 мин.
Благовещенское
12:40
12:41
276 км.
6 ч. 21 мин.
Остановочный пункт 141км
12:46
12:46
281 км.
6 ч. 27 мин.
Бухолово
12:50
12:51
285 км.
6 ч. 31 мин.
Остановочный пункт 149км
12:55
12:55
289 км.
6 ч. 36 мин.
Шаховская
13:03
293 км.
6 ч. 44 мин.
