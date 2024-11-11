Маршрут следования и продажа билетов
10:21
6 ч. 13 мин.
16:34
85
Маршрут следования поезда 6958 Тула — Волоколамск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тула — Волоколамск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тула
Московский Вокзал
10:21
0 км.
0 ч. 0 мин.
Платформа 191км
10:26
10:26
3 км.
0 ч. 5 мин.
Хомяково
10:32
10:33
10 км.
0 ч. 11 мин.
Байдики
10:37
10:38
14 км.
0 ч. 16 мин.
Ревякино
10:42
10:43
18 км.
0 ч. 21 мин.
Бараново
10:46
10:47
21 км.
0 ч. 25 мин.
Шеметово
10:52
10:52
26 км.
0 ч. 31 мин.
Ясногорск
10:57
10:58
30 км.
0 ч. 36 мин.
Платформа 153км
11:04
11:04
36 км.
0 ч. 43 мин.
Шульгино
11:10
11:11
41 км.
0 ч. 49 мин.
Пахомово
11:16
11:17
47 км.
0 ч. 55 мин.
Остановочный пункт 132км
11:22
11:22
54 км.
1 ч. 1 мин.
Тарусская
11:29
11:30
62 км.
1 ч. 8 мин.
Романовские Дачи
11:36
11:36
68 км.
1 ч. 15 мин.
Приокская
11:40
11:41
72 км.
1 ч. 19 мин.
Остановочный пункт 107км
11:46
11:46
77 км.
1 ч. 25 мин.
Ока
11:49
11:50
79 км.
1 ч. 28 мин.
Серпухов
11:55
11:56
84 км.
1 ч. 34 мин.
Авангард
11:59
11:59
86 км.
1 ч. 38 мин.
Шарапова Охота
12:06
12:06
94 км.
1 ч. 45 мин.
Чехов
12:15
12:16
106 км.
1 ч. 54 мин.
Столбовая
12:25
12:25
117 км.
2 ч. 4 мин.
Львовская
12:30
12:31
124 км.
2 ч. 9 мин.
Гривно
12:35
12:36
129 км.
2 ч. 14 мин.
Весенняя
12:39
12:39
132 км.
2 ч. 18 мин.
Кутузовская
12:42
12:42
134 км.
2 ч. 21 мин.
Подольск
12:46
12:47
137 км.
2 ч. 25 мин.
Силикатная
12:52
12:52
141 км.
2 ч. 31 мин.
Остафьево
12:54
12:55
142 км.
2 ч. 33 мин.
Щербинка
12:58
12:58
144 км.
2 ч. 37 мин.
Бутово
13:01
13:02
147 км.
2 ч. 40 мин.
Битца
13:06
13:06
151 км.
2 ч. 45 мин.
Красный Строитель
13:09
13:10
153 км.
2 ч. 48 мин.
Покровское
13:12
13:12
154 км.
2 ч. 51 мин.
Царицыно
13:16
13:17
156 км.
2 ч. 55 мин.
Москворечье
13:21
13:21
158 км.
3 ч. 0 мин.
Курьяново
13:23
13:23
159 км.
3 ч. 2 мин.
Депо
Курское Направление
13:28
13:29
162 км.
3 ч. 7 мин.
Люблино
13:31
13:31
163 км.
3 ч. 10 мин.
Печатники
13:33
13:33
164 км.
3 ч. 12 мин.
Текстильщики
13:36
13:36
165 км.
3 ч. 15 мин.
Новохохловская
13:39
13:39
166 км.
3 ч. 18 мин.
Калитники
13:41
13:41
167 км.
3 ч. 20 мин.
Москва-Товарная
Курское направление
13:44
13:45
168 км.
3 ч. 23 мин.
Москва
Курский Вокзал
13:50
13:51
170 км.
3 ч. 29 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
13:55
13:56
172 км.
3 ч. 34 мин.
Рижская
Мцд-2
13:58
13:59
174 км.
3 ч. 37 мин.
Марьина Роща
14:01
14:01
175 км.
3 ч. 40 мин.
Дмитровская
14:06
14:06
178 км.
3 ч. 45 мин.
Гражданская
14:08
14:09
179 км.
3 ч. 47 мин.
Красный Балтиец
14:12
14:12
181 км.
3 ч. 51 мин.
Стрешнево
14:15
14:15
183 км.
3 ч. 54 мин.
Щукинская
14:18
14:18
184 км.
3 ч. 57 мин.
Тушинская
14:21
14:22
186 км.
4 ч. 0 мин.
Трикотажная
14:26
14:26
188 км.
4 ч. 5 мин.
Волоколамская
14:28
14:29
189 км.
4 ч. 7 мин.
Пенягино
14:31
14:31
190 км.
4 ч. 10 мин.
Павшино
14:33
14:34
191 км.
4 ч. 12 мин.
Красногорская
14:36
14:37
193 км.
4 ч. 15 мин.
Опалиха
14:41
14:41
196 км.
4 ч. 20 мин.
Аникеевка
14:44
14:44
197 км.
4 ч. 23 мин.
Нахабино
14:48
14:49
199 км.
4 ч. 27 мин.
Малиновка
14:52
14:52
201 км.
4 ч. 31 мин.
Дедовск
14:55
14:56
203 км.
4 ч. 34 мин.
Миитовская
14:58
14:58
204 км.
4 ч. 37 мин.
Снегири
15:02
15:02
208 км.
4 ч. 41 мин.
Остановочный пункт 50км
15:07
15:07
212 км.
4 ч. 46 мин.
Манихино I
15:10
15:11
214 км.
4 ч. 49 мин.
Троицкая
15:13
15:14
215 км.
4 ч. 52 мин.
Истра
15:18
15:18
218 км.
4 ч. 57 мин.
Новоиерусалимская
15:21
15:22
220 км.
5 ч. 0 мин.
Чеховская
15:24
15:25
221 км.
5 ч. 3 мин.
Холщевики
15:31
15:32
227 км.
5 ч. 10 мин.
Остановочный пункт 73км
15:35
15:36
230 км.
5 ч. 14 мин.
Ядрошино
15:38
15:39
232 км.
5 ч. 17 мин.
Курсаковская
15:42
15:42
235 км.
5 ч. 21 мин.
Румянцево
15:45
15:46
237 км.
5 ч. 24 мин.
Новопетровская
15:51
15:52
241 км.
5 ч. 30 мин.
Устиновка
15:54
15:54
242 км.
5 ч. 33 мин.
Остановочный пункт 91км
15:57
15:58
244 км.
5 ч. 36 мин.
Лесодолгоруково
16:02
16:03
248 км.
5 ч. 41 мин.
Чисмена
16:10
16:10
255 км.
5 ч. 49 мин.
Матренино
16:17
16:18
262 км.
5 ч. 56 мин.
Дубосеково
16:23
16:24
266 км.
6 ч. 2 мин.
Волоколамск
16:34
272 км.
6 ч. 13 мин.
