Поезд 6958 Тула — Волоколамск

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

10:21

Тула

6 ч. 13 мин.

16:34

Волоколамск

85

Маршрут следования поезда 6958 Тула — Волоколамск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Тула — Волоколамск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Тула
Московский Вокзал

10:21

0 км.

0 ч. 0 мин.

Платформа 191км

10:26

0 мин.

10:26

3 км.

0 ч. 5 мин.

Хомяково

10:32

1 мин.

10:33

10 км.

0 ч. 11 мин.

Байдики

10:37

1 мин.

10:38

14 км.

0 ч. 16 мин.

Ревякино

10:42

1 мин.

10:43

18 км.

0 ч. 21 мин.

Бараново

10:46

1 мин.

10:47

21 км.

0 ч. 25 мин.

Шеметово

10:52

0 мин.

10:52

26 км.

0 ч. 31 мин.

Ясногорск

10:57

1 мин.

10:58

30 км.

0 ч. 36 мин.

Платформа 153км

11:04

0 мин.

11:04

36 км.

0 ч. 43 мин.

Шульгино

11:10

1 мин.

11:11

41 км.

0 ч. 49 мин.

Пахомово

11:16

1 мин.

11:17

47 км.

0 ч. 55 мин.

Остановочный пункт 132км

11:22

0 мин.

11:22

54 км.

1 ч. 1 мин.

Тарусская

11:29

1 мин.

11:30

62 км.

1 ч. 8 мин.

Романовские Дачи

11:36

0 мин.

11:36

68 км.

1 ч. 15 мин.

Приокская

11:40

1 мин.

11:41

72 км.

1 ч. 19 мин.

Остановочный пункт 107км

11:46

0 мин.

11:46

77 км.

1 ч. 25 мин.

Ока

11:49

1 мин.

11:50

79 км.

1 ч. 28 мин.

Серпухов

11:55

1 мин.

11:56

84 км.

1 ч. 34 мин.

Авангард

11:59

0 мин.

11:59

86 км.

1 ч. 38 мин.

Шарапова Охота

12:06

0 мин.

12:06

94 км.

1 ч. 45 мин.

Чехов

12:15

1 мин.

12:16

106 км.

1 ч. 54 мин.

Столбовая

12:25

0 мин.

12:25

117 км.

2 ч. 4 мин.

Львовская

12:30

1 мин.

12:31

124 км.

2 ч. 9 мин.

Гривно

12:35

1 мин.

12:36

129 км.

2 ч. 14 мин.

Весенняя

12:39

0 мин.

12:39

132 км.

2 ч. 18 мин.

Кутузовская

12:42

0 мин.

12:42

134 км.

2 ч. 21 мин.

Подольск

12:46

1 мин.

12:47

137 км.

2 ч. 25 мин.

Силикатная

12:52

0 мин.

12:52

141 км.

2 ч. 31 мин.

Остафьево

12:54

1 мин.

12:55

142 км.

2 ч. 33 мин.

Щербинка

12:58

0 мин.

12:58

144 км.

2 ч. 37 мин.

Бутово

13:01

1 мин.

13:02

147 км.

2 ч. 40 мин.

Битца

13:06

0 мин.

13:06

151 км.

2 ч. 45 мин.

Красный Строитель

13:09

1 мин.

13:10

153 км.

2 ч. 48 мин.

Покровское

13:12

0 мин.

13:12

154 км.

2 ч. 51 мин.

Царицыно

13:16

1 мин.

13:17

156 км.

2 ч. 55 мин.

Москворечье

13:21

0 мин.

13:21

158 км.

3 ч. 0 мин.

Курьяново

13:23

0 мин.

13:23

159 км.

3 ч. 2 мин.

Депо
Курское Направление

13:28

1 мин.

13:29

162 км.

3 ч. 7 мин.

Люблино

13:31

0 мин.

13:31

163 км.

3 ч. 10 мин.

Печатники

13:33

0 мин.

13:33

164 км.

3 ч. 12 мин.

Текстильщики

13:36

0 мин.

13:36

165 км.

3 ч. 15 мин.

Новохохловская

13:39

0 мин.

13:39

166 км.

3 ч. 18 мин.

Калитники

13:41

0 мин.

13:41

167 км.

3 ч. 20 мин.

Москва-Товарная
Курское направление

13:44

1 мин.

13:45

168 км.

3 ч. 23 мин.

Москва
Курский Вокзал

13:50

1 мин.

13:51

170 км.

3 ч. 29 мин.

Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская

13:55

1 мин.

13:56

172 км.

3 ч. 34 мин.

Рижская
Мцд-2

13:58

1 мин.

13:59

174 км.

3 ч. 37 мин.

Марьина Роща

14:01

0 мин.

14:01

175 км.

3 ч. 40 мин.

Дмитровская

14:06

0 мин.

14:06

178 км.

3 ч. 45 мин.

Гражданская

14:08

1 мин.

14:09

179 км.

3 ч. 47 мин.

Красный Балтиец

14:12

0 мин.

14:12

181 км.

3 ч. 51 мин.

Стрешнево

14:15

0 мин.

14:15

183 км.

3 ч. 54 мин.

Щукинская

14:18

0 мин.

14:18

184 км.

3 ч. 57 мин.

Тушинская

14:21

1 мин.

14:22

186 км.

4 ч. 0 мин.

Трикотажная

14:26

0 мин.

14:26

188 км.

4 ч. 5 мин.

Волоколамская

14:28

1 мин.

14:29

189 км.

4 ч. 7 мин.

Пенягино

14:31

0 мин.

14:31

190 км.

4 ч. 10 мин.

Павшино

14:33

1 мин.

14:34

191 км.

4 ч. 12 мин.

Красногорская

14:36

1 мин.

14:37

193 км.

4 ч. 15 мин.

Опалиха

14:41

0 мин.

14:41

196 км.

4 ч. 20 мин.

Аникеевка

14:44

0 мин.

14:44

197 км.

4 ч. 23 мин.

Нахабино

14:48

1 мин.

14:49

199 км.

4 ч. 27 мин.

Малиновка

14:52

0 мин.

14:52

201 км.

4 ч. 31 мин.

Дедовск

14:55

1 мин.

14:56

203 км.

4 ч. 34 мин.

Миитовская

14:58

0 мин.

14:58

204 км.

4 ч. 37 мин.

Снегири

15:02

0 мин.

15:02

208 км.

4 ч. 41 мин.

Остановочный пункт 50км

15:07

0 мин.

15:07

212 км.

4 ч. 46 мин.

Манихино I

15:10

1 мин.

15:11

214 км.

4 ч. 49 мин.

Троицкая

15:13

1 мин.

15:14

215 км.

4 ч. 52 мин.

Истра

15:18

0 мин.

15:18

218 км.

4 ч. 57 мин.

Новоиерусалимская

15:21

1 мин.

15:22

220 км.

5 ч. 0 мин.

Чеховская

15:24

1 мин.

15:25

221 км.

5 ч. 3 мин.

Холщевики

15:31

1 мин.

15:32

227 км.

5 ч. 10 мин.

Остановочный пункт 73км

15:35

1 мин.

15:36

230 км.

5 ч. 14 мин.

Ядрошино

15:38

1 мин.

15:39

232 км.

5 ч. 17 мин.

Курсаковская

15:42

0 мин.

15:42

235 км.

5 ч. 21 мин.

Румянцево

15:45

1 мин.

15:46

237 км.

5 ч. 24 мин.

Новопетровская

15:51

1 мин.

15:52

241 км.

5 ч. 30 мин.

Устиновка

15:54

0 мин.

15:54

242 км.

5 ч. 33 мин.

Остановочный пункт 91км

15:57

1 мин.

15:58

244 км.

5 ч. 36 мин.

Лесодолгоруково

16:02

1 мин.

16:03

248 км.

5 ч. 41 мин.

Чисмена

16:10

0 мин.

16:10

255 км.

5 ч. 49 мин.

Матренино

16:17

1 мин.

16:18

262 км.

5 ч. 56 мин.

Дубосеково

16:23

1 мин.

16:24

266 км.

6 ч. 2 мин.

Волоколамск

16:34

272 км.

6 ч. 13 мин.

Информация о поезде 6958

Планируете поездку по маршруту Тула — Волоколамск? Поезд 6958 отправляется со станции Тула в 10:21 и прибывает на конечную станцию Волоколамск в 16:34. Вся дорога занимает 6 ч. 13 мин., а суммарное время стоянок составляет - 0 ч. 44 мин.

Стоимость мест

  • стоимость места – 680 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 6958

Количество остановок поезда:

85 станций

Самая длинная остановка:

1 мин. – станция Волоколамская

Типы вагонов:

плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

680 руб.

Оставить отзыв о поезде 6958:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
