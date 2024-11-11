Поезд 6962 Тула — Шаховская

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

12:46

Тула

6 ч. 41 мин.

19:27

Шаховская

86

Маршрут следования поезда 6962 Тула — Шаховская на карте со всеми остановками

Расписание поезда Тула — Шаховская с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Тула
Московский Вокзал

12:46

0 км.

0 ч. 0 мин.

Платформа 191км

12:51

0 мин.

12:51

3 км.

0 ч. 5 мин.

Хомяково

12:57

1 мин.

12:58

10 км.

0 ч. 11 мин.

Байдики

13:02

1 мин.

13:03

14 км.

0 ч. 16 мин.

Ревякино

13:07

1 мин.

13:08

18 км.

0 ч. 21 мин.

Бараново

13:11

1 мин.

13:12

21 км.

0 ч. 25 мин.

Шеметово

13:17

0 мин.

13:17

26 км.

0 ч. 31 мин.

Ясногорск

13:22

1 мин.

13:23

30 км.

0 ч. 36 мин.

Платформа 153км

13:29

0 мин.

13:29

36 км.

0 ч. 43 мин.

Шульгино

13:35

1 мин.

13:36

41 км.

0 ч. 49 мин.

Пахомово

13:42

0 мин.

13:42

47 км.

0 ч. 56 мин.

Остановочный пункт 132км

13:47

1 мин.

13:48

54 км.

1 ч. 1 мин.

Тарусская

13:55

1 мин.

13:56

62 км.

1 ч. 9 мин.

Романовские Дачи

14:01

1 мин.

14:02

68 км.

1 ч. 15 мин.

Приокская

14:06

1 мин.

14:07

72 км.

1 ч. 20 мин.

Остановочный пункт 107км

14:11

1 мин.

14:12

77 км.

1 ч. 25 мин.

Ока

14:14

1 мин.

14:15

79 км.

1 ч. 28 мин.

Серпухов

14:20

1 мин.

14:21

84 км.

1 ч. 34 мин.

Шарапова Охота

14:30

0 мин.

14:30

95 км.

1 ч. 44 мин.

Чехов

14:39

1 мин.

14:40

107 км.

1 ч. 53 мин.

Столбовая

14:49

0 мин.

14:49

118 км.

2 ч. 3 мин.

Львовская

14:54

1 мин.

14:55

125 км.

2 ч. 8 мин.

Гривно

14:59

1 мин.

15:00

130 км.

2 ч. 13 мин.

Весенняя

15:03

0 мин.

15:03

133 км.

2 ч. 17 мин.

Кутузовская

15:06

0 мин.

15:06

135 км.

2 ч. 20 мин.

Подольск

15:10

1 мин.

15:11

138 км.

2 ч. 24 мин.

Силикатная

15:16

0 мин.

15:16

142 км.

2 ч. 30 мин.

Остафьево

15:18

1 мин.

15:19

143 км.

2 ч. 32 мин.

Щербинка

15:22

0 мин.

15:22

145 км.

2 ч. 36 мин.

Бутово

15:25

1 мин.

15:26

148 км.

2 ч. 39 мин.

Битца

15:30

0 мин.

15:30

152 км.

2 ч. 44 мин.

Красный Строитель

15:33

1 мин.

15:34

154 км.

2 ч. 47 мин.

Покровское

15:36

0 мин.

15:36

155 км.

2 ч. 50 мин.

Царицыно

15:40

1 мин.

15:41

157 км.

2 ч. 54 мин.

Москворечье

15:45

0 мин.

15:45

159 км.

2 ч. 59 мин.

Курьяново

15:47

0 мин.

15:47

160 км.

3 ч. 1 мин.

Депо
Курское Направление

15:52

1 мин.

15:53

163 км.

3 ч. 6 мин.

Люблино

15:55

0 мин.

15:55

164 км.

3 ч. 9 мин.

Печатники

15:57

0 мин.

15:57

165 км.

3 ч. 11 мин.

Текстильщики

16:00

0 мин.

16:00

166 км.

3 ч. 14 мин.

Новохохловская

16:03

0 мин.

16:03

167 км.

3 ч. 17 мин.

Калитники

16:05

0 мин.

16:05

168 км.

3 ч. 19 мин.

Москва-Товарная
Курское направление

16:08

1 мин.

16:09

169 км.

3 ч. 22 мин.

Москва
Курский Вокзал

16:14

1 мин.

16:15

171 км.

3 ч. 28 мин.

Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская

16:19

1 мин.

16:20

173 км.

3 ч. 33 мин.

Рижская
Мцд-2

16:22

1 мин.

16:23

175 км.

3 ч. 36 мин.

Марьина Роща

16:25

0 мин.

16:25

176 км.

3 ч. 39 мин.

Дмитровская

16:30

0 мин.

16:30

179 км.

3 ч. 44 мин.

Гражданская

16:32

1 мин.

16:33

180 км.

3 ч. 46 мин.

Красный Балтиец

16:36

0 мин.

16:36

182 км.

3 ч. 50 мин.

Стрешнево

16:39

0 мин.

16:39

184 км.

3 ч. 53 мин.

Щукинская

16:42

0 мин.

16:42

185 км.

3 ч. 56 мин.

Тушинская

16:45

1 мин.

16:46

187 км.

3 ч. 59 мин.

Трикотажная

16:50

0 мин.

16:50

189 км.

4 ч. 4 мин.

Волоколамская

16:52

1 мин.

16:53

190 км.

4 ч. 6 мин.

Пенягино

16:55

0 мин.

16:55

191 км.

4 ч. 9 мин.

Павшино

16:57

1 мин.

16:58

192 км.

4 ч. 11 мин.

Красногорская

17:00

1 мин.

17:01

194 км.

4 ч. 14 мин.

Опалиха

17:05

0 мин.

17:05

197 км.

4 ч. 19 мин.

Аникеевка

17:08

0 мин.

17:08

198 км.

4 ч. 22 мин.

Нахабино

17:12

1 мин.

17:13

200 км.

4 ч. 26 мин.

Малиновка

17:16

0 мин.

17:16

202 км.

4 ч. 30 мин.

Дедовск

17:19

1 мин.

17:20

204 км.

4 ч. 33 мин.

Миитовская

17:22

0 мин.

17:22

205 км.

4 ч. 36 мин.

Снегири

17:26

1 мин.

17:27

209 км.

4 ч. 40 мин.

Манихино I

17:33

1 мин.

17:34

215 км.

4 ч. 47 мин.

Истра

17:40

1 мин.

17:41

219 км.

4 ч. 54 мин.

Новоиерусалимская

17:43

1 мин.

17:44

221 км.

4 ч. 57 мин.

Чеховская

17:47

1 мин.

17:48

222 км.

5 ч. 1 мин.

Холщевики

17:54

0 мин.

17:54

228 км.

5 ч. 8 мин.

Курсаковская

18:01

1 мин.

18:02

237 км.

5 ч. 15 мин.

Румянцево

18:04

1 мин.

18:05

239 км.

5 ч. 18 мин.

Новопетровская

18:10

1 мин.

18:11

243 км.

5 ч. 24 мин.

Устиновка

18:13

1 мин.

18:14

244 км.

5 ч. 27 мин.

Остановочный пункт 91км

18:17

0 мин.

18:17

246 км.

5 ч. 31 мин.

Лесодолгоруково

18:22

0 мин.

18:22

250 км.

5 ч. 36 мин.

Чисмена

18:29

1 мин.

18:30

257 км.

5 ч. 43 мин.

Матренино

18:37

0 мин.

18:37

264 км.

5 ч. 51 мин.

Дубосеково

18:42

1 мин.

18:43

268 км.

5 ч. 56 мин.

Волоколамск

18:51

1 мин.

18:52

274 км.

6 ч. 5 мин.

Платформа 133км

18:59

1 мин.

19:00

275 км.

6 ч. 13 мин.

Благовещенское

19:04

1 мин.

19:05

276 км.

6 ч. 18 мин.

Остановочный пункт 141км

19:10

0 мин.

19:10

281 км.

6 ч. 24 мин.

Бухолово

19:14

1 мин.

19:15

285 км.

6 ч. 28 мин.

Остановочный пункт 149км

19:19

0 мин.

19:19

289 км.

6 ч. 33 мин.

Шаховская

19:27

293 км.

6 ч. 41 мин.

Информация о поезде 6962

Планируете поездку по маршруту Тула — Шаховская? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 6962. Этот поезд отправляется со станции Тула в 12:46 и прибывает на конечную станцию Шаховская в 19:27. Вся дорога занимает 6 ч. 41 мин., а суммарное время стоянок составляет - 0 ч. 48 мин.

Стоимость мест

  • стоимость места – 733 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 6962

Количество остановок поезда:

86 станций

Самая длинная остановка:

1 мин. – станция Павшино

Типы вагонов:

плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

733 руб.

Оставить отзыв о поезде 6962:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
