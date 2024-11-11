Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6962 Тула — Шаховская на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тула — Шаховская с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тула
Московский Вокзал
12:46
0 км.
0 ч. 0 мин.
Платформа 191км
12:51
12:51
3 км.
0 ч. 5 мин.
Хомяково
12:57
12:58
10 км.
0 ч. 11 мин.
Байдики
13:02
13:03
14 км.
0 ч. 16 мин.
Ревякино
13:07
13:08
18 км.
0 ч. 21 мин.
Бараново
13:11
13:12
21 км.
0 ч. 25 мин.
Шеметово
13:17
13:17
26 км.
0 ч. 31 мин.
Ясногорск
13:22
13:23
30 км.
0 ч. 36 мин.
Платформа 153км
13:29
13:29
36 км.
0 ч. 43 мин.
Шульгино
13:35
13:36
41 км.
0 ч. 49 мин.
Пахомово
13:42
13:42
47 км.
0 ч. 56 мин.
Остановочный пункт 132км
13:47
13:48
54 км.
1 ч. 1 мин.
Тарусская
13:55
13:56
62 км.
1 ч. 9 мин.
Романовские Дачи
14:01
14:02
68 км.
1 ч. 15 мин.
Приокская
14:06
14:07
72 км.
1 ч. 20 мин.
Остановочный пункт 107км
14:11
14:12
77 км.
1 ч. 25 мин.
Ока
14:14
14:15
79 км.
1 ч. 28 мин.
Серпухов
14:20
14:21
84 км.
1 ч. 34 мин.
Шарапова Охота
14:30
14:30
95 км.
1 ч. 44 мин.
Чехов
14:39
14:40
107 км.
1 ч. 53 мин.
Столбовая
14:49
14:49
118 км.
2 ч. 3 мин.
Львовская
14:54
14:55
125 км.
2 ч. 8 мин.
Гривно
14:59
15:00
130 км.
2 ч. 13 мин.
Весенняя
15:03
15:03
133 км.
2 ч. 17 мин.
Кутузовская
15:06
15:06
135 км.
2 ч. 20 мин.
Подольск
15:10
15:11
138 км.
2 ч. 24 мин.
Силикатная
15:16
15:16
142 км.
2 ч. 30 мин.
Остафьево
15:18
15:19
143 км.
2 ч. 32 мин.
Щербинка
15:22
15:22
145 км.
2 ч. 36 мин.
Бутово
15:25
15:26
148 км.
2 ч. 39 мин.
Битца
15:30
15:30
152 км.
2 ч. 44 мин.
Красный Строитель
15:33
15:34
154 км.
2 ч. 47 мин.
Покровское
15:36
15:36
155 км.
2 ч. 50 мин.
Царицыно
15:40
15:41
157 км.
2 ч. 54 мин.
Москворечье
15:45
15:45
159 км.
2 ч. 59 мин.
Курьяново
15:47
15:47
160 км.
3 ч. 1 мин.
Депо
Курское Направление
15:52
15:53
163 км.
3 ч. 6 мин.
Люблино
15:55
15:55
164 км.
3 ч. 9 мин.
Печатники
15:57
15:57
165 км.
3 ч. 11 мин.
Текстильщики
16:00
16:00
166 км.
3 ч. 14 мин.
Новохохловская
16:03
16:03
167 км.
3 ч. 17 мин.
Калитники
16:05
16:05
168 км.
3 ч. 19 мин.
Москва-Товарная
Курское направление
16:08
16:09
169 км.
3 ч. 22 мин.
Москва
Курский Вокзал
16:14
16:15
171 км.
3 ч. 28 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
16:19
16:20
173 км.
3 ч. 33 мин.
Рижская
Мцд-2
16:22
16:23
175 км.
3 ч. 36 мин.
Марьина Роща
16:25
16:25
176 км.
3 ч. 39 мин.
Дмитровская
16:30
16:30
179 км.
3 ч. 44 мин.
Гражданская
16:32
16:33
180 км.
3 ч. 46 мин.
Красный Балтиец
16:36
16:36
182 км.
3 ч. 50 мин.
Стрешнево
16:39
16:39
184 км.
3 ч. 53 мин.
Щукинская
16:42
16:42
185 км.
3 ч. 56 мин.
Тушинская
16:45
16:46
187 км.
3 ч. 59 мин.
Трикотажная
16:50
16:50
189 км.
4 ч. 4 мин.
Волоколамская
16:52
16:53
190 км.
4 ч. 6 мин.
Пенягино
16:55
16:55
191 км.
4 ч. 9 мин.
Павшино
16:57
16:58
192 км.
4 ч. 11 мин.
Красногорская
17:00
17:01
194 км.
4 ч. 14 мин.
Опалиха
17:05
17:05
197 км.
4 ч. 19 мин.
Аникеевка
17:08
17:08
198 км.
4 ч. 22 мин.
Нахабино
17:12
17:13
200 км.
4 ч. 26 мин.
Малиновка
17:16
17:16
202 км.
4 ч. 30 мин.
Дедовск
17:19
17:20
204 км.
4 ч. 33 мин.
Миитовская
17:22
17:22
205 км.
4 ч. 36 мин.
Снегири
17:26
17:27
209 км.
4 ч. 40 мин.
Манихино I
17:33
17:34
215 км.
4 ч. 47 мин.
Истра
17:40
17:41
219 км.
4 ч. 54 мин.
Новоиерусалимская
17:43
17:44
221 км.
4 ч. 57 мин.
Чеховская
17:47
17:48
222 км.
5 ч. 1 мин.
Холщевики
17:54
17:54
228 км.
5 ч. 8 мин.
Курсаковская
18:01
18:02
237 км.
5 ч. 15 мин.
Румянцево
18:04
18:05
239 км.
5 ч. 18 мин.
Новопетровская
18:10
18:11
243 км.
5 ч. 24 мин.
Устиновка
18:13
18:14
244 км.
5 ч. 27 мин.
Остановочный пункт 91км
18:17
18:17
246 км.
5 ч. 31 мин.
Лесодолгоруково
18:22
18:22
250 км.
5 ч. 36 мин.
Чисмена
18:29
18:30
257 км.
5 ч. 43 мин.
Матренино
18:37
18:37
264 км.
5 ч. 51 мин.
Дубосеково
18:42
18:43
268 км.
5 ч. 56 мин.
Волоколамск
18:51
18:52
274 км.
6 ч. 5 мин.
Платформа 133км
18:59
19:00
275 км.
6 ч. 13 мин.
Благовещенское
19:04
19:05
276 км.
6 ч. 18 мин.
Остановочный пункт 141км
19:10
19:10
281 км.
6 ч. 24 мин.
Бухолово
19:14
19:15
285 км.
6 ч. 28 мин.
Остановочный пункт 149км
19:19
19:19
289 км.
6 ч. 33 мин.
Шаховская
19:27
293 км.
6 ч. 41 мин.
