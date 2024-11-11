Маршрут следования и продажа билетов
13:57
5 ч. 1 мин.
18:58
70
Маршрут следования поезда 6964 Тула — Новоиерусалимская на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тула — Новоиерусалимская с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тула
Московский Вокзал
13:57
0 км.
0 ч. 0 мин.
Платформа 191км
14:02
14:02
3 км.
0 ч. 5 мин.
Хомяково
14:08
14:09
10 км.
0 ч. 11 мин.
Байдики
14:13
14:14
14 км.
0 ч. 16 мин.
Ревякино
14:18
14:19
18 км.
0 ч. 21 мин.
Бараново
14:22
14:23
21 км.
0 ч. 25 мин.
Шеметово
14:28
14:28
26 км.
0 ч. 31 мин.
Ясногорск
14:33
14:34
30 км.
0 ч. 36 мин.
Платформа 153км
14:40
14:40
36 км.
0 ч. 43 мин.
Шульгино
14:46
14:47
41 км.
0 ч. 49 мин.
Пахомово
14:52
14:53
47 км.
0 ч. 55 мин.
Остановочный пункт 132км
14:58
14:58
54 км.
1 ч. 1 мин.
Тарусская
15:05
15:06
62 км.
1 ч. 8 мин.
Романовские Дачи
15:12
15:12
68 км.
1 ч. 15 мин.
Приокская
15:16
15:17
72 км.
1 ч. 19 мин.
Остановочный пункт 107км
15:21
15:22
77 км.
1 ч. 24 мин.
Ока
15:24
15:25
79 км.
1 ч. 27 мин.
Серпухов
15:30
15:31
84 км.
1 ч. 33 мин.
Шарапова Охота
15:39
15:40
95 км.
1 ч. 42 мин.
Чехов
15:49
15:50
107 км.
1 ч. 52 мин.
Столбовая
15:58
15:59
118 км.
2 ч. 1 мин.
Львовская
16:04
16:04
125 км.
2 ч. 7 мин.
Гривно
16:08
16:09
130 км.
2 ч. 11 мин.
Весенняя
16:12
16:12
133 км.
2 ч. 15 мин.
Кутузовская
16:15
16:15
135 км.
2 ч. 18 мин.
Подольск
16:19
16:20
138 км.
2 ч. 22 мин.
Силикатная
16:28
16:28
142 км.
2 ч. 31 мин.
Остафьево
16:30
16:31
143 км.
2 ч. 33 мин.
Щербинка
16:34
16:34
145 км.
2 ч. 37 мин.
Бутово
16:37
16:38
148 км.
2 ч. 40 мин.
Битца
16:42
16:42
152 км.
2 ч. 45 мин.
Красный Строитель
16:45
16:46
154 км.
2 ч. 48 мин.
Покровское
16:48
16:48
155 км.
2 ч. 51 мин.
Царицыно
16:52
16:53
157 км.
2 ч. 55 мин.
Москворечье
16:57
16:57
159 км.
3 ч. 0 мин.
Курьяново
16:59
16:59
160 км.
3 ч. 2 мин.
Депо
Курское Направление
17:04
17:05
163 км.
3 ч. 7 мин.
Люблино
17:07
17:07
164 км.
3 ч. 10 мин.
Печатники
17:09
17:09
165 км.
3 ч. 12 мин.
Текстильщики
17:12
17:12
166 км.
3 ч. 15 мин.
Новохохловская
17:15
17:15
167 км.
3 ч. 18 мин.
Калитники
17:17
17:17
168 км.
3 ч. 20 мин.
Москва-Товарная
Курское направление
17:20
17:21
169 км.
3 ч. 23 мин.
Москва
Курский Вокзал
17:26
17:27
171 км.
3 ч. 29 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
17:31
17:32
173 км.
3 ч. 34 мин.
Рижская
Мцд-2
17:34
17:35
175 км.
3 ч. 37 мин.
Марьина Роща
17:37
17:37
176 км.
3 ч. 40 мин.
Дмитровская
17:42
17:42
179 км.
3 ч. 45 мин.
Гражданская
17:44
17:45
180 км.
3 ч. 47 мин.
Красный Балтиец
17:48
17:48
182 км.
3 ч. 51 мин.
Стрешнево
17:51
17:51
184 км.
3 ч. 54 мин.
Щукинская
17:54
17:54
185 км.
3 ч. 57 мин.
Тушинская
17:57
17:58
187 км.
4 ч. 0 мин.
Трикотажная
18:02
18:02
189 км.
4 ч. 5 мин.
Волоколамская
18:04
18:05
190 км.
4 ч. 7 мин.
Пенягино
18:07
18:07
191 км.
4 ч. 10 мин.
Павшино
18:09
18:10
192 км.
4 ч. 12 мин.
Красногорская
18:12
18:13
194 км.
4 ч. 15 мин.
Опалиха
18:17
18:17
197 км.
4 ч. 20 мин.
Аникеевка
18:20
18:20
198 км.
4 ч. 23 мин.
Нахабино
18:24
18:25
200 км.
4 ч. 27 мин.
Малиновка
18:28
18:28
202 км.
4 ч. 31 мин.
Дедовск
18:31
18:31
204 км.
4 ч. 34 мин.
Миитовская
18:33
18:34
205 км.
4 ч. 36 мин.
Снегири
18:37
18:38
209 км.
4 ч. 40 мин.
Остановочный пункт 50км
18:42
18:43
213 км.
4 ч. 45 мин.
Манихино I
18:46
18:46
215 км.
4 ч. 49 мин.
Троицкая
18:49
18:49
216 км.
4 ч. 52 мин.
Истра
18:53
18:54
219 км.
4 ч. 56 мин.
Новоиерусалимская
18:58
221 км.
5 ч. 1 мин.
