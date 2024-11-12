Расписание поезда Владимир — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Владимир
07:38
0 км.
0 ч. 0 мин.
Юрьевец
07:46
07:47
9 км.
0 ч. 8 мин.
Колокша
07:52
07:53
15 км.
0 ч. 14 мин.
Остановочный пункт 170км
07:56
07:57
18 км.
0 ч. 18 мин.
Ундол
08:04
08:05
27 км.
0 ч. 26 мин.
Сушнево
08:14
08:15
41 км.
0 ч. 36 мин.
Болдино
08:19
08:20
43 км.
0 ч. 41 мин.
Костерево
08:26
08:27
50 км.
0 ч. 48 мин.
Петушки
08:34
08:35
59 км.
0 ч. 56 мин.
Леоново
08:40
08:40
63 км.
1 ч. 2 мин.
Омутище
08:44
08:44
67 км.
1 ч. 6 мин.
Платформа 113км
08:47
08:47
69 км.
1 ч. 9 мин.
Покров
09:18
09:19
73 км.
1 ч. 40 мин.
Глубоково
09:22
09:22
76 км.
1 ч. 44 мин.
Усад
09:26
09:26
79 км.
1 ч. 48 мин.
Воиново
09:28
09:29
82 км.
1 ч. 50 мин.
Крутое
09:34
09:34
87 км.
1 ч. 56 мин.
Орехово-Зуево
09:37
09:38
89 км.
1 ч. 59 мин.
Кабаново
09:42
09:43
93 км.
2 ч. 4 мин.
Дрезна
09:47
09:47
98 км.
2 ч. 9 мин.
Павловский Посад
09:55
09:56
109 км.
2 ч. 17 мин.
Фрязево
10:07
10:08
122 км.
2 ч. 29 мин.
Храпуново
10:15
10:15
129 км.
2 ч. 37 мин.
Платформа 43км
10:18
10:19
132 км.
2 ч. 40 мин.
Электроугли
10:23
10:24
137 км.
2 ч. 45 мин.
Остановочный пункт 33км
10:27
10:27
140 км.
2 ч. 49 мин.
Купавна
10:30
10:31
142 км.
2 ч. 52 мин.
Заря
10:33
10:34
144 км.
2 ч. 55 мин.
Черное
10:36
10:36
145 км.
2 ч. 58 мин.
Железнодорожная
10:40
10:41
148 км.
3 ч. 2 мин.
Реутов
10:48
10:49
157 км.
3 ч. 10 мин.
Новогиреево
10:52
10:52
159 км.
3 ч. 14 мин.
Нижегородская
10:58
10:59
164 км.
3 ч. 20 мин.
Серп И Молот
11:03
11:04
167 км.
3 ч. 25 мин.
Москва
Курский Вокзал
11:07
11:08
168 км.
3 ч. 29 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
11:12
170 км.
3 ч. 34 мин.
