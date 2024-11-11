Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6993 Владимир — Апрелевка.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 6993 Владимир — Апрелевка на карте со всеми остановками
Расписание поезда Владимир — Апрелевка с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Владимир
13:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Юрьевец
13:39
13:40
9 км.
0 ч. 9 мин.
Колокша
13:45
13:46
15 км.
0 ч. 15 мин.
Остановочный пункт 170км
13:49
13:50
18 км.
0 ч. 19 мин.
Ундол
13:57
13:58
27 км.
0 ч. 27 мин.
Сушнево
14:07
14:08
41 км.
0 ч. 37 мин.
Болдино
14:12
14:13
43 км.
0 ч. 42 мин.
Костерево
14:19
14:20
50 км.
0 ч. 49 мин.
Петушки
14:28
14:30
59 км.
0 ч. 58 мин.
Леоново
14:35
14:36
63 км.
1 ч. 5 мин.
Омутище
14:39
14:40
67 км.
1 ч. 9 мин.
Платформа 113км
14:42
14:43
69 км.
1 ч. 12 мин.
Покров
14:46
14:47
73 км.
1 ч. 16 мин.
Глубоково
14:50
14:51
76 км.
1 ч. 20 мин.
Усад
14:54
14:55
79 км.
1 ч. 24 мин.
Воиново
14:57
14:57
82 км.
1 ч. 27 мин.
Крутое
15:02
15:03
87 км.
1 ч. 32 мин.
Орехово-Зуево
15:06
15:07
89 км.
1 ч. 36 мин.
Остановочный пункт 87км
15:10
15:11
91 км.
1 ч. 40 мин.
Кабаново
15:13
15:13
93 км.
1 ч. 43 мин.
Дрезна
15:17
15:18
98 км.
1 ч. 47 мин.
Назарьево
15:22
15:22
102 км.
1 ч. 52 мин.
Павловский Посад
15:27
15:28
108 км.
1 ч. 57 мин.
Фрязево
15:39
15:40
121 км.
2 ч. 9 мин.
Храпуново
15:47
15:48
128 км.
2 ч. 17 мин.
Электроугли
15:54
15:55
137 км.
2 ч. 24 мин.
Остановочный пункт 33км
15:58
15:59
140 км.
2 ч. 28 мин.
Купавна
16:01
16:03
142 км.
2 ч. 31 мин.
Железнодорожная
16:10
16:11
149 км.
2 ч. 40 мин.
Реутов
16:19
16:19
158 км.
2 ч. 49 мин.
Новогиреево
16:22
16:22
160 км.
2 ч. 52 мин.
Нижегородская
16:28
16:29
165 км.
2 ч. 58 мин.
Серп И Молот
16:33
16:34
168 км.
3 ч. 3 мин.
Москва
Курский Вокзал
16:37
16:38
169 км.
3 ч. 7 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
16:42
16:42
171 км.
3 ч. 12 мин.
Марьина Роща
16:47
16:48
173 км.
3 ч. 17 мин.
Савеловская
16:50
16:51
175 км.
3 ч. 20 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
16:53
16:54
177 км.
3 ч. 23 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
17:02
17:03
181 км.
3 ч. 32 мин.
Кутузовская
Мцд-4
17:04
17:04
182 км.
3 ч. 34 мин.
Поклонная
17:07
17:07
183 км.
3 ч. 37 мин.
Минская
17:09
17:10
184 км.
3 ч. 39 мин.
Матвеевское
17:13
17:13
186 км.
3 ч. 43 мин.
Аминьевская
17:15
17:16
187 км.
3 ч. 45 мин.
Очаково I
17:18
17:19
188 км.
3 ч. 48 мин.
Мещерская
Киевское Направление
17:21
17:22
190 км.
3 ч. 51 мин.
Солнечная
17:24
17:25
192 км.
3 ч. 54 мин.
Переделкино
17:27
17:27
193 км.
3 ч. 57 мин.
Мичуринец
17:31
17:31
195 км.
4 ч. 1 мин.
Внуково
17:34
17:35
197 км.
4 ч. 4 мин.
Лесной Городок
17:39
17:40
200 км.
4 ч. 9 мин.
Толстопальцево
17:44
17:44
203 км.
4 ч. 14 мин.
Кокошкино
17:46
17:47
204 км.
4 ч. 16 мин.
Санино
17:50
17:51
206 км.
4 ч. 20 мин.
Крекшино
17:53
17:54
207 км.
4 ч. 23 мин.
Победа
17:56
17:56
208 км.
4 ч. 26 мин.
Апрелевка
18:01
210 км.
4 ч. 31 мин.
