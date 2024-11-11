Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 7002 Великий Новгород — Санкт-Петербург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 7002 Великий Новгород — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Великий Новгород — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Великий Новгород
Вокзал
06:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Подберезье
06:34
06:35
20 км.
0 ч. 24 мин.
Мясной Бор
06:44
06:45
34 км.
0 ч. 34 мин.
Спасская Полисть
06:54
06:54
46 км.
0 ч. 44 мин.
Трегубово
07:00
07:00
53 км.
0 ч. 50 мин.
Чудово-Московское
07:17
07:33
69 км.
1 ч. 7 мин.
Любань
07:57
07:58
104 км.
1 ч. 47 мин.
Рябово
08:05
08:06
114 км.
1 ч. 55 мин.
Тосно
08:19
08:20
133 км.
2 ч. 9 мин.
Колпино
08:45
08:46
160 км.
2 ч. 35 мин.
Обухово
09:01
09:02
174 км.
2 ч. 51 мин.
Сортировочная Имени В. Н. Морозова
09:05
09:06
850 км.
2 ч. 55 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
09:20
1517 км.
3 ч. 10 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Великий Новгород → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда