Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 7003 Санкт-Петербург — Великий Новгород.
Маршрут следования поезда 7003 Санкт-Петербург — Великий Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Великий Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
19:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сортировочная Имени В. Н. Морозова
19:32
19:33
667 км.
0 ч. 15 мин.
Обухово
19:36
19:37
1343 км.
0 ч. 19 мин.
Славянка
19:42
19:43
1348 км.
0 ч. 25 мин.
Колпино
19:50
19:51
1356 км.
0 ч. 33 мин.
Саблино
20:00
20:01
1371 км.
0 ч. 43 мин.
Тосно
20:07
20:08
1383 км.
0 ч. 50 мин.
Рябово
20:20
20:20
1402 км.
1 ч. 3 мин.
Любань
20:28
20:29
1412 км.
1 ч. 11 мин.
Трубниково
20:37
20:38
1424 км.
1 ч. 20 мин.
Торфяное
20:47
20:48
1438 км.
1 ч. 30 мин.
Чудово-Московское
21:00
21:14
1446 км.
1 ч. 43 мин.
Трегубово
21:31
21:31
1462 км.
2 ч. 14 мин.
Спасская Полисть
21:38
21:45
1469 км.
2 ч. 21 мин.
Мясной Бор
21:54
21:54
1481 км.
2 ч. 37 мин.
Подберезье
22:04
22:10
1495 км.
2 ч. 47 мин.
Менделеевская
22:30
22:31
1514 км.
3 ч. 13 мин.
Великий Новгород
Вокзал
22:35
1515 км.
3 ч. 18 мин.
