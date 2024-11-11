Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 7005 Москва — Калуга.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 7005 Москва — Калуга на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Калуга с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
16:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Аминьевская
16:25
16:26
7 км.
0 ч. 10 мин.
Апрелевка
16:50
16:51
37 км.
0 ч. 35 мин.
Нара
17:11
17:12
64 км.
0 ч. 56 мин.
Балабаново
17:31
17:32
87 км.
1 ч. 16 мин.
Обнинское
17:41
17:42
97 км.
1 ч. 26 мин.
Малоярославец
17:56
17:57
109 км.
1 ч. 41 мин.
Муратовка
18:33
18:34
156 км.
2 ч. 18 мин.
Калуга 1
18:50
168 км.
2 ч. 35 мин.
