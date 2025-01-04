Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 7006 Великий Новгород — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
17:15
3 ч. 7 мин.
20:22
10
Маршрут следования поезда 7006 Великий Новгород — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Великий Новгород — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Великий Новгород
Вокзал
17:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Менделеевская
17:20
17:20
1 км.
0 ч. 5 мин.
Подберезье
17:42
17:43
20 км.
0 ч. 27 мин.
Мясной Бор
17:53
17:54
34 км.
0 ч. 38 мин.
Чудово-Московское
18:25
18:48
70 км.
1 ч. 10 мин.
Любань
19:11
19:12
105 км.
1 ч. 56 мин.
Тосно
19:33
19:34
134 км.
2 ч. 18 мин.
Колпино
19:56
19:57
161 км.
2 ч. 41 мин.
Обухово
20:08
20:09
175 км.
2 ч. 53 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
20:22
185 км.
3 ч. 7 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Великий Новгород → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда