Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 7007 Москва — Калуга на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Калуга с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
18:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Аминьевская
18:26
18:27
7 км.
0 ч. 11 мин.
Апрелевка
18:51
18:52
37 км.
0 ч. 36 мин.
Нара
19:12
19:13
64 км.
0 ч. 57 мин.
Балабаново
19:31
19:32
87 км.
1 ч. 16 мин.
Обнинское
19:42
19:43
97 км.
1 ч. 27 мин.
Малоярославец
19:56
19:57
109 км.
1 ч. 41 мин.
Калуга 1
20:50
163 км.
2 ч. 35 мин.
