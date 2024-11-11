Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 7013 Казань — Нижний Новгород.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
05:25
5 ч. 55 мин.
11:20
12
Маршрут следования поезда 7013 Казань — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Казань — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Казань
Пассажирская
05:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Зеленый Дол
05:53
05:54
34 км.
0 ч. 28 мин.
Свияжск
06:00
06:01
39 км.
0 ч. 35 мин.
Канаш
07:00
07:01
112 км.
1 ч. 35 мин.
Вурнары
07:25
07:26
145 км.
2 ч. 0 мин.
Шумерля
07:50
07:51
178 км.
2 ч. 25 мин.
Княжиха
08:05
08:06
201 км.
2 ч. 40 мин.
Пильна
08:12
08:13
209 км.
2 ч. 47 мин.
Сергач
08:34
08:35
235 км.
3 ч. 9 мин.
Перевозская
09:13
09:14
296 км.
3 ч. 48 мин.
Арзамас 2
09:47
09:48
343 км.
4 ч. 22 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
11:20
443 км.
5 ч. 55 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Казань → Нижний Новгород Распечатать расписание поезда