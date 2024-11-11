Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 7025 Москва — Калуга на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Калуга с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
09:39
0 км.
0 ч. 0 мин.
Аминьевская
09:49
09:50
7 км.
0 ч. 10 мин.
Апрелевка
10:14
10:15
37 км.
0 ч. 35 мин.
Нара
10:36
10:37
64 км.
0 ч. 57 мин.
Балабаново
10:56
10:57
87 км.
1 ч. 17 мин.
Обнинское
11:07
11:08
97 км.
1 ч. 28 мин.
Малоярославец
11:21
11:22
109 км.
1 ч. 42 мин.
Муратовка
11:58
11:59
156 км.
2 ч. 19 мин.
Калуга 1
12:15
168 км.
2 ч. 36 мин.
