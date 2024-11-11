Маршрут следования и продажа билетов
09:41
4 ч. 14 мин.
13:55
9
Маршрут следования поезда 7028 Екатеринбург — Челябинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Челябинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
09:41
0 км.
0 ч. 0 мин.
Первомайская
09:46
09:47
2 км.
0 ч. 5 мин.
Ботаническая
09:57
09:58
7 км.
0 ч. 16 мин.
Полевской
10:41
10:42
51 км.
1 ч. 0 мин.
Верхний Уфалей
11:29
11:30
93 км.
1 ч. 48 мин.
Кыштым
12:21
12:22
135 км.
2 ч. 40 мин.
Аргаяш
13:01
13:02
168 км.
3 ч. 20 мин.
Остановочный пункт 236км
13:37
13:38
210 км.
3 ч. 56 мин.
Челябинск-Главный
13:55
219 км.
4 ч. 14 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Екатеринбург → Челябинск Распечатать расписание поезда