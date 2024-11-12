Маршрут следования и продажа билетов
16:07
3 ч. 59 мин.
20:06
Маршрут следования поезда 7030 Екатеринбург — Челябинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Челябинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
16:07
0 км.
0 ч. 0 мин.
Первомайская
16:12
16:13
2 км.
0 ч. 5 мин.
Ботаническая
16:22
16:23
7 км.
0 ч. 15 мин.
Полевской
17:04
17:05
51 км.
0 ч. 57 мин.
Верхний Уфалей
17:51
17:52
93 км.
1 ч. 44 мин.
Кыштым
18:40
18:41
135 км.
2 ч. 33 мин.
Аргаяш
19:13
19:14
168 км.
3 ч. 6 мин.
Остановочный пункт 236км
19:49
19:50
210 км.
3 ч. 42 мин.
Челябинск-Главный
20:06
219 км.
3 ч. 59 мин.
