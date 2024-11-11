Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 7047 Москва — Тула на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Тула с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
06:57
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новохохловская
07:06
07:07
5 км.
0 ч. 9 мин.
Текстильщики
07:09
07:10
6 км.
0 ч. 12 мин.
Печатники
07:12
07:13
7 км.
0 ч. 15 мин.
Подольск
07:47
07:48
37 км.
0 ч. 50 мин.
Чехов
08:09
08:10
68 км.
1 ч. 12 мин.
Серпухов
08:28
08:29
91 км.
1 ч. 31 мин.
Тарусская
08:45
08:46
113 км.
1 ч. 48 мин.
Ясногорск
09:08
09:09
146 км.
2 ч. 11 мин.
Тула
Московский Вокзал
09:33
177 км.
2 ч. 36 мин.
