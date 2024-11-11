Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 7048 Тула — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тула — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тула
Московский Вокзал
17:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ясногорск
17:24
17:25
31 км.
0 ч. 24 мин.
Тарусская
17:49
17:50
64 км.
0 ч. 49 мин.
Серпухов
18:07
18:08
86 км.
1 ч. 7 мин.
Подольск
18:46
18:47
141 км.
1 ч. 46 мин.
Печатники
19:19
19:20
171 км.
2 ч. 19 мин.
Текстильщики
19:23
19:24
172 км.
2 ч. 23 мин.
Новохохловская
19:26
19:27
173 км.
2 ч. 26 мин.
Москва
Курский Вокзал
19:37
178 км.
2 ч. 37 мин.
