Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 7049 Москва — Тула на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Тула с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
18:34
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новохохловская
18:42
18:43
5 км.
0 ч. 8 мин.
Текстильщики
18:45
18:46
6 км.
0 ч. 11 мин.
Печатники
18:48
18:49
7 км.
0 ч. 14 мин.
Подольск
19:23
19:24
37 км.
0 ч. 49 мин.
Серпухов
20:05
20:06
92 км.
1 ч. 31 мин.
Тарусская
20:22
20:23
114 км.
1 ч. 48 мин.
Ясногорск
20:45
20:46
147 км.
2 ч. 11 мин.
Тула
Московский Вокзал
21:10
178 км.
2 ч. 36 мин.
