Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 7050 Тула — Москва.
Маршрут следования поезда 7050 Тула — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тула — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тула
Московский Вокзал
07:23
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ясногорск
07:47
07:48
31 км.
0 ч. 24 мин.
Тарусская
08:12
08:13
64 км.
0 ч. 49 мин.
Серпухов
08:30
08:31
86 км.
1 ч. 7 мин.
Подольск
09:09
09:10
141 км.
1 ч. 46 мин.
Печатники
09:44
09:45
171 км.
2 ч. 21 мин.
Текстильщики
09:47
09:48
172 км.
2 ч. 24 мин.
Новохохловская
09:51
09:52
173 км.
2 ч. 28 мин.
Москва
Курский Вокзал
10:01
178 км.
2 ч. 38 мин.
